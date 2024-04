Voici les 3 meilleurs campings de Suisse romande

L'association Swisscamps distingue chaque année les meilleurs campings d'une région touristique. En 2024, c'est la Romandie qui est à l'honneur. Et les grands gagnants sont...

Il vous prend l'envie soudaine de vous évader ce week-end? C'est votre jour de chance! Chaque année en effet, l'association Swisscamps visite les campings d'une région et sélectionne les gagnants. Et en 2024, la Suisse romande était à l'honneur.

«L'évaluation porte sur la situation, les infrastructures, les installations sanitaires, le service et la gestion du site. Tous les campings sont visités et évalués par roulement tous les 5 ans», explique Swisscamps dans un communiqué.

Mais trêve de bavardages. And the award goes to...

Camping Yverdon Plage

Ouvert de mars à octobre, le camping d'Yverdon Plage (4 étoiles) est situé au bord du lac de Neuchâtel. Il offre des emplacements pour les tentes, les caravanes et les camping-cars, et propose également des tentes à louer. Il est ouvert du 27 mars au 6 octobre.

Le camping d'Yverdon Plage est le grand gagant. camping-yverdon.ch

Une bière au soleil? Image: camping-yverdon.ch

Le camping se trouve au bord du lac de Neuchâtel. Image: camping-yverdon.ch

Camping Seeweid-Schwarzsee

Entouré par la forêt et avec une vue magnifique sur le lac Noir, le camping Seeweid-Schwarzsee (3 étoiles) se situe dans le canton de Fribourg. Il est ouvert toute l'année. Sur le site internet, il est décrit comme «isolé et calme». Il est aussi précisé qu'aux alentours se trouvent «des alpages, des forêts et des ruisseaux de montagne».

Le camping Seeweid-Schwarzsee au bord du lac Noir. Image: camping-schwarzsee.ch

Un mini-golf et des courts de tennis se trouvent près du camping. Image: camping-schwarzsee.ch

Pâturages alpestres, forêts et ruisseaux entourent le lieu. Image: camping-schwarzsee.ch

Camping Les Grottes

Direction le Jura pour découvrir le camping Les Grottes (2 étoiles), «situé en pleine nature, à la lisière d'une magnifique forêt jurassienne», peut-on lire sur le site internet. L'endroit constitue également «un point de départ idéal pour vos excursions en Ajoie et dans le Clos-du-Doubs».

Il y a des bungalows dans une petite clairière, mais également des yourtes et des mobiles-homes.

L'hôtel situé en Haute-Ajoie. Image: camping-restaurant-les-grottes.ch

Les yourtes peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Image: camping-restaurant-les-grottes.ch