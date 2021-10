«L'UDC n'est pas opposée à la vaccination», assure Marco Chiesa

Selon le président de l'UDC, la politique sanitaire du gouvernement divise la société entre «bons vaccinés» et «mauvais non vaccinés». Il a rappelé que le parti n'était pas opposé au certificat Covid.

Lors de l'assemblée des délégués de l'UDC suisse qui se tient samedi à Montricher (VD), le président de la formation Marco Chiesa a déclaré que le parti n'était «pas opposé à la vaccination». Il a en revanche fustigé «l'arbitraire» du Conseil fédéral.

«Les concepts d'hygiène fonctionnent. Les secteurs de la restauration, du sport et de la culture l'ont prouvé depuis des mois», a mis en avant Marco Chiesa sous la tente ouverte où se sont réunis les délégués, afin d'éviter toute restriction sanitaire. «Le Conseil fédéral doit à présent présenter une stratégie concrète pour une sortie progressive de la crise.»

«Contradictions» de la politique sanitaire

Le président de l'UDC a critiqué les «contradictions» de la politique sanitaire du gouvernement et la division de la société entre «bons vaccinés» et «mauvais non vaccinés». Il a rappelé que le parti n'était pas opposé au certificat sanitaire pour les voyages ou les grands événements. «Hélas, la majorité du Conseil fédéral a transformé ce certificat en un outil de discrimination.»