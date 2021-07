Suisse

Politique

Covid: Les vaccinosceptiques sont surtout à l'UDC et chez les Verts



Image: Shutterstock

Les opposants au vaccin se trouvent surtout à l'UDC (et chez les Verts)

L'UDC est le parti suisse à compter le plus d'opposants au vaccin Covid. Mais il y en a beaucoup plus chez les électeurs que chez les élus. Quelques chiffres.

Le vaccin contre le Covid-19 divise, mais plus dans certaines familles que d'autres sur le plan politique. Un récent sondage de l'Institut Sotomo pour le compte de la SSR nous apprenait que l'UDC est le parti helvétique à compter le plus de personnes à refuser de se faire vacciner: 51%. Une courte majorité, donc, pour la première formation politique du pays, contre 11% chez les partis de centre-droit (PLR et Le Centre).

Or, comme le relève la NZZ ce 27 juillet, il y a une nette différence entre les électeurs du parti et ses élus. Le quotidien alémanique rappelle que «la majorité du groupe parlementaire de l'UDC est vaccinée» – cette info avait été donnée dans une enquête du Blick – et prend ces exemples parlants:

«Christoph Blocher s'est fait vacciner très tôt. Sa fille, Magdalena Martullo-Blocher, a été la première à entrer au Parlement en portant un masque. Entre-temps, le conseiller fédéral Ueli Maurer ("Je suis un dur") s'est lui aussi fait vacciner pour la deuxième fois: Sans grand enthousiasme, mais aussi sans faire de vagues.» NZZ (traduction libre)

Il est aussi intéressant de voir par quel parti est suivi l'UDC dans son taux de sympathisants opposés à la vaccination: celui à l'opposé de l'échiquier politique, Les Vert-e-s. Mais le pourcentage d’opposants au vaccin n'est plus du tout du même niveau que celui de l'UDC, note aussi le journal zurichois: 15% (contre 57%).

Enfin, si 51% des membres de l'UDC sont réfractaires à la piqûre, c'est 7% de plus pour les adversaires du certificat Covid. Ce chiffre peut se comprendre facilement: le fait de franchir le pas du vaccin n'implique pas nécessairement d'être favorable à un certificat restreignant les libertés d'une certaine catégorie de la population. D'autant que la portée de ces restrictions est débattue et que l'UDC est le premier parti à monter au front sur ce thème.

