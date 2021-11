Accès facilité au certif, semaine de vaccination: les décisions du Conseil fédéral

Dès mi-décembre, le «certificat Covid suisse» sera aussi émis pour une durée d'un an pour les personnes qui ne peuvent être vaccinées ou testées pour des raisons médicales. Image: keystone/shutterstock

Semaine nationale de vaccination, introduction d'un «certificat Covid suisse». Voici tout ce que vous devez savoir sur les dernières mesures adoptées par le Conseil fédéral ce mercredi pour contrer l'épidémie.

Accès facilité au certificat Covid

Les personnes guéries auront un accès facilité au certificat sanitaire sur le sol national. Le Conseil fédéral décidé mercredi d'introduire un «certificat Covid suisse».

La validité du certificat sera prolongée de six à douze mois pour les guéris, dont la maladie a été attestée par un test PCR. Cette modification entre en vigueur le 16 novembre 2021. Elle n'est valable qu'en Suisse. En Europe, la validité de ces certificats est limitée à 180 jours.

Toujours à partir du 16 novembre, les personnes pouvant présenter un test sérologique positif récent pourront également obtenir le certificat Covid. Le test sera payant. Dans ce cas, le pass sera valide 90 jours. Un nouveau test pourra alors être réalisé. S'il est toujours positif, le certificat sera renouvelé. Ce dernier ne sera valide qu'en Suisse.

Dès mi-décembre, le «certificat Covid suisse» sera aussi émis pour une durée d'un an pour les personnes qui ne peuvent être vaccinées ou testées pour des raisons médicales. Celles-ci ont déjà accès avec une attestation aux établissements, installations et manifestations exigeant la présentation du pass. Cette possibilité ne concerne toutefois qu'un nombre restreint de personnes.

Un semaine de la vaccination

La Confédération lance une offensive tous azimuts avec la semaine nationale de la vaccination. Des équipes mobiles de vaccination et d'information sillonneront le pays.

«Sortir ensemble de la pandémie»: c'est avec ce slogan que la Confédération et les cantons entendent convaincre le maximum de personnes qui ne sont pas encore vaccinées. De nombreuses associations et organisations, de concert avec les autorités cantonales, travaillent d'arrache-pied sur cette offensive, annonce mercredi le Conseil fédéral.

Celle-ci comprend trois volets:

La semaine de vaccination proprement dite Des unités mobiles de conseil et de vaccination supplémentaires Des offres d'information personnalisées.

La Confédération investira au maximum 96 millions de francs. A titre de comparaison, les tests Covid gratuits pour obtenir un certificat lui coûtent jusqu'à 50 millions par semaine, précise le gouvernement.

Tournée de stars

Du 8 au 14 novembre, dans tous les cantons, des événements auront lieu: une nuit de la vaccination ou des interventions en ligne en direct avec des expertes et des experts, par exemple. Le but est de livrer des informations factuelles en plusieurs langues sur:

Le vaccin

Son efficacité

Sa sécurité

Les possibilités de se faire vacciner

Dès le 7 novembre, plus de 80 personnalités du sport, de la culture, de l'économie et de la politique feront la promotion de la vaccination. La tournée «Back on Tour», avec notamment Stress, Sophie Hunger et Stefanie Heinzmann, passera par Thoune, Lausanne, Sion, Saint-Gall et Lucerne. Il sera possible de se faire vacciner sur place.

Le nombre de spectateurs sera limité à 500. Comme les concerts auront lieu en extérieur, le certificat Covid ne sera pas obligatoire.