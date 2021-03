Suisse

Trois questions que pose l'immunité



Les cas de réinfection au coronavirus questionnent. Font-ils de nous des êtres immunisés? Le point en trois questions.

Quelle est la probabilité de contracter le Covid 2 fois?

Les cas avérés de réinfection au coronavirus existent mais restent rares. «Le risque d'être infecté pour les personnes possédant des anticorps est environ de 0,2% au bout de 6 mois. C'est comme si on était vacciné à plus de 90%», a expliqué mercredi l'infectiologue et professeur à Unisanté, Valérie d'Acremont dans la matinale de la RTS. Par ailleurs, la quantité d'anticorps reste élevée jusqu'à 11 mois après la date d'infection.

Aussi, les anticorps permettraient d'empêcher de développer une forme grave du Covid-19. Selon des études sérologiques menées dans le canton de Vaud, un quart des personnes aurait développé des défenses immunitaires contre le coronavirus, quel que soit leur âge.

En quoi les tests sérologiques sont-ils utiles?

Ces testent visent à détecter la présence d’anticorps dans le sang. S'ils ne sont pas jugés utiles pour détecter les cas d'infection, ils permettent de mieux cibler les personnes prioritaires pour la vaccination. «Ainsi, une personne ne présentant pas d'anticorps pourra être vaccinée en priorité par rapport à une personne qui a déjà été infectée», explique Valérie d'Acremont.

Ces testes sérologiques sont aussi utilisés par certaines entreprises pour éviter les quarantaines. Ainsi, les personnes asymptomatiques peuvent savoir si elles disposent de défenses immunitaires ou pas. Et donc, si elles ont déjà été contaminées. L'objectif: favoriser la reprise de l'activité économique de l'entreprise.

3. L'immunité peut-elle remplacer le vaccin ?

Non, une personne présentant des anticorps ne sera pas exclue de la campagne de vaccination. Et les gestes barrières doivent, pour le moment, continuer à être appliquer.

Aussi, selon l'infectiologue, si un jour les Etats décidaient d'utiliser un certificat, il ne devrait pas être vaccinal mais immunitaire. Et cela, à condition que le vaccin soit disponible pour tout le monde afin d'éviter des discriminations.

