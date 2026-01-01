assez ensoleillé-3°
DE | FR
burger
Suisse
En direct

++EN DIRECT++ Explosion dans un bar à Crans-Montana

En direct

Des étrangers parmi les victimes ++ Le Valais en «situation particulière»

Un incendie suivi d’une explosion a ravagé un bar de Crans-Montana dans la nuit. Plusieurs morts sont confirmés, suivez notre direct.
01.01.2026, 12:1301.01.2026, 12:19
Team watson
Team watson
  • Un incendie a fait plusieurs morts et blessés tôt jeudi dans le bar Le Constellation à Crans-Montana en Valais.
  • Plus d'une centaine de personnes étaient présentes dans l'établissement au moment du drame
  • Un porte-parole de la police a parlé d'une explosion d'origine inconnue.
Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
de Team watson
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
de Marine Brunner
Incendie à Crans-Montana : ce que l’on sait du bar Le Constellation
Incendie à Crans-Montana : ce que l’on sait du bar Le Constellation
Crans-Montana: «Un drame sans précédent pour le Valais»
Crans-Montana: «Un drame sans précédent pour le Valais»
«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana
«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana
de Team watson
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An
Thèmes
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
Voici ce que l'on sait de l'incendie dramatique qui s'est déclaré dans la nuit du réveillon dans la station de Crans-Montana (VS).
Ils sont des centaines, ce 1er janvier, à se presser dans la moiteur du bar Le Constellation. Les places sont prisées dans ce bar-lounge et boîte de nuit située au coeur de la station touristique. La clientèle est jeune, internationale. A l'extérieur, des fêtards trépignent dans le froid en attendant d'entrer. Minuit est déjà passé. L'ambiance est chaleureuse et festive. Le champagne coule à flots.
L’article