Suisse

Vaccins

La vaccination d'élèves dès 12 ans à l'école bientôt autorisée



La vaccination dès 12 ans se confirme de plus en plus en Suisse

Image: sda

La vaccination sera disponible la semaine prochaine pour les élèves de 12 ans et plus aux Grisons. Il faudra attendre encore fin octobre pour les écoles bâloises.

La vaccination des élèves dès 12 ans à l'école devient une réalité. Aux Grisons, elle sera possible dès lundi prochain. A Bâle-Campagne, le vaccin contre le Covid-19 sera administré en milieu scolaire après les vacances d'automne, dès le 25 octobre.

Une équipe mobile entame sa tournée lundi dans un collège de Coire pour les adolescents qui souhaitent se faire vacciner contre le coronavirus.

La situation aux Grisons

Les élèves grisons n'auront pas forcément besoin de l'autorisation de leurs parents pour se faire vacciner. Ils pourront en décider eux-mêmes. Ils seront jugés sur leur capacité de discernement par un pédiatre présent sur le lieu de vaccination. Un accord ou un refus oral sera suffisant, indique jeudi l'office grison de la santé publique.

Daniel Camenisch, porte-parole de l'état-major grison contre le coronavirus a toutefois précisé toutefois à Keystone-ATS que:

«Nous faisons en sorte que le sujet soit discuté dans les familles et que les élèves ramènent à l'école un accord écrit des parents»

Les directions d'écoles et la centrale cantonale d'appels sur le coronavirus répondent aux questions des parents.

Quant au dispositif de vaccination, les établissements scolaires peuvent demander eux-mêmes la venue de l'équipe mobile de vaccination. Les vaccins administrés aux élèves de 12 ans et plus sont ceux de Pfizer et de Moderna.

La situation à Berne

A Bâle-Campagne, la vaccination des élèves de moins de 16 ans sera strictement soumise à l'accord des parents, écrit le département cantonal de la santé. L'offre s'adresse à tous les élèves de l'école secondaire. Les parents seront informés sur la question par une lettre. (ats/fag)

