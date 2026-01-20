Une avalanche a coûté la vie à une personne en Valais. police valaisanne

Quelqu'un est mort à Ovronnaz

Une personne est décédée des suites de ses blessures après une avalanche en Valais. Rien qu'en une semaine, c'est la sixième personne à avoir ainsi perdu la vie en Suisse.

Plus de «Suisse»

Une avalanche s’est déclenchée dans le secteur hors-piste du Six Noir au-dessus d’Ovronnaz, le mardi 13 janvier 2026. Une personne y a perdu la vie, indique la police valaisanne.

Que s'est-il passé? Trois randonneurs à ski ont entrepris la descente de la face Est du Six Noir depuisle secteur du lieu-dit « Trou de Bougnonne ». A une altitude d’environ 2360 mètres,peu avant 12h30, une avalanche s’est déclenchée et a emporté l’un d’eux.

Les deux accompagnants ont immédiatement alerté les secours et localisé la troisième personne ensevelie, à l’aide de leur détecteur de victime d’avalanche(DVA).

Décédé des suites de ses blessures

Les secours, engagés par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS),sont intervenus avec deux hélicoptères d’Air-Glaciers.

La victime, dégagée de lamasse neigeuse et réanimée sur les lieux, a été héliportée à l’hôpital de Sion. Durant la nuit du 19 au 20 janvier 2026, la victime est décédée des suites de ses blessures.

Il s’agit d’un ressortissant irlandais âgé de 53 ans. Une instruction a été ouverte par le Ministère public.