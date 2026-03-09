Des milliers de touristes sont toujours bloqués à l'étranger. Ici, une famille a pu rejoindre Zurich avec un vol spécial ce 5 mars. Keystone

Les assurances suisses sont prises d'assaut à cause de la guerre

L’escalade militaire au Moyen-Orient inquiète de nombreux touristes suisses. Les assureurs comme Axa, la Mobilière ou le TCS le constatent directement.

Des milliers de touristes suisses sont toujours bloqués dans la région du Golfe et attendent avec impatience un vol de retour. Cette situation suscite de l’inquiétude, non seulement chez les personnes concernées et leurs proches, mais aussi plus généralement au sein du grand public, comme le montre notre enquête auprès du secteur de l’assurance. Nadine Schumann, d’Allianz Suisse, confirme:

«Les incertitudes géopolitiques entraînent généralement un besoin accru d’informations sur les assurances voyage.»

Que couvre exactement une assurance voyage?

Les assurances voyage comprennent généralement trois prestations: une assurance annulation, une assurance assistance voyage — ou assurance interruption de voyage — et une assurance bagages. D’autres prestations varient, en revanche, selon l’assureur et la formule choisie. Cela peut inclure, par exemple, la couverture pour les voitures de location, les frais supplémentaires d’hôtel et de restauration en cas de retard ou d’annulation de vol, les achats nécessaires en cas de retard ou de perte de bagages, ou encore des assurances pour les billets d’événements ou d’activités.

Que comprennent les trois piliers principaux de l’assurance voyage?

L’assurance annulation rembourse les frais de réservation lorsque les voyageurs ne peuvent finalement pas partir en vacances en raison d’une maladie, d’un accident, de complications liées à une grossesse ou d’un décès. De nombreux assureurs incluent également les retards ou annulations des transports publics qui empêchent les voyageurs d’arriver à temps à l’aéroport. Selon une analyse du comparateur Moneyland, le montant assuré varie entre 2000 et 200 000 francs.

L’assurance assistance voyage, elle, entre en vigueur uniquement lorsque le voyage a déjà commencé. L’assurance bagages couvre quant à elle les dommages survenant lorsqu’une valise est perdue ou endommagée.

Une assurance annuelle ou une assurance pour un voyage unique?

Cela dépend du nombre de personnes et du coût total des voyages, prévient Daniel Dreier du comparateur Moneyland. Il explique:

«Plus les dépenses liées aux réservations de voyages sont élevées et plus il y a de personnes à assurer, plus il est probable qu’une assurance annuelle soit plus avantageuse que la souscription d’une assurance pour chaque voyage.»

Pour une famille, une assurance annuelle peut donc être moins chère que des assurances individuelles dès un seul voyage par an. «Pour une personne seule, une assurance annuelle devient plus avantageuse à partir de deux à trois voyages par an», précise l’expert de Moneyland.

Est-on automatiquement assuré avec sa carte de crédit?

Pas nécessairement. «Toutes les cartes de crédit n’offrent pas de prestations d’assurance voyage», souligne Daniel Dreier. De plus, les prestations éventuelles varient fortement d’une carte à l’autre, comme le montre la comparaison réalisée par Moneyland. Une règle simple s’applique généralement: plus la carte de crédit est bon marché, plus les prestations d’assurance supplémentaires sont limitées.

Ainsi, de nombreuses cartes de crédit Gold et Platinum incluent une assurance voyage gratuite, explique le spécialiste de Moneyland. Mais la populaire carte de crédit Migros Cumulus, sans cotisation annuelle, propose elle aussi une assurance voyage gratuite. Celle-ci comprend toutefois «seulement» une assurance assistance voyage ainsi qu’une couverture pour les opérations de recherche et de sauvetage.

Ces prestations d’assurance ne peuvent toutefois être utilisées en règle générale que si le vol et la chambre d’hôtel ont effectivement été payés avec cette carte spécifique.

La demande d’assurances voyage augmente-t-elle avec la guerre en Iran?

Les assureurs estiment qu’il est encore trop tôt pour tirer un bilan. Ils constatent toutefois tous un besoin d’information accru parmi leurs clients existants. «Depuis le week-end dernier, nous enregistrons nettement plus d’appels et davantage d’annulations», indique par exemple Axa.

Même son de cloche du TCS, selon son porte-parole Marco Wölfli:

«Nous recevons actuellement de nombreuses demandes de membres assurés qui, en raison de la situation actuelle, ne savent pas s’ils peuvent entreprendre leur voyage comme prévu. Depuis samedi, nous avons traité des centaines d’appels.»

Le besoin d’informations est donc particulièrement important. «Beaucoup de personnes ne peuvent pas partir en vacances ou n’osent plus voyager», ajoute Jürg Thalmann de la Mobilière. Les demandes ont particulièrement augmenté «de la part de personnes déjà présentes dans les zones concernées, mais aussi de celles qui prévoyaient de partir dans cette région dans les prochains jours».

Les touristes suisses au Moyen-Orient peuvent-ils encore s'assurer?

Non. Il est trop tard. Les dommages ne peuvent pas être assurés rétroactivement. Pour toutes les personnes déjà assurées, la date déterminante est le 28 février 2026, c’est-à-dire le samedi où les Etats-Unis et Israël ont attaqué l’Iran. «Les voyages réservés après cette date ne sont pas couverts», précise Simona Meili, porte-parole d’Axa.

Qui paie désormais le séjour forcé et le voyage de retour?

Les assureurs interrogés, qui comptent tous des clients bloqués quelque part à cause de la guerre avec l’Iran, soulignent unanimement que les compagnies aériennes et les agences de voyages sont désormais responsables. Le TCS traite actuellement environ 700 dossiers, explique Marco Wölfli. Il souligne:

«Cependant, tous les membres ne se trouvent pas dans la région du Golfe. Beaucoup sont également en Asie ou dans la région du Pacifique.»

Les solutions concernant les annulations et les changements de réservation doivent donc avant tout être recherchées auprès des organisateurs de voyages et des compagnies aériennes.

Le TCS et la Mobilière prennent toutefois en charge, pendant les quatorze premiers jours suivant le début de la guerre, les frais supplémentaires prouvés pour l’hébergement et la restauration qui ne peuvent être réclamés ailleurs.

La Mobilière fait également preuve de souplesse pour les annulations. Bien que «la guerre et les événements de guerre» soient exclus des «conditions générales» en vigueur, l’assurance a décidé «d’accorder une couverture pour les annulations dans les jours qui ont suivi le déclenchement de la guerre», indique son porte-parole. Cela vaut toutefois uniquement si les clients de la Mobilière ne peuvent pas réclamer ces coûts à l’organisateur du voyage ou à la compagnie aérienne.



