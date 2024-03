Ce que l'on sait de la disparition de 6 randonneurs en Valais

Pour retrouver les six randonneurs disparus à Tête Blanche, depuis samedi, les secours valaisans ont mobilisé onze hélicoptères et plus de 35 personnes.

Les hélicos prêts à partir. Keystone

Pour localiser les six randonneurs portés disparus dans la région de Tête Blanche (VS), depuis samedi, les secours ont déployé onze hélicoptères. Au total plus de 35 personnes sont sur le pont.

Est-ce que les recherches continuent?

«Tout a été mis en place pour sauver ces six personnes», a indiqué lundi le commandant de la police cantonale Christian Varone lors d'une conférence de presse à Sion. Cinq d'entre elles ont, a-t-il ajouté:

«Malheureusement été retrouvées mortes. Les recherches se poursuivent pour localiser la sixième dans un secteur élargi»

Christian Varone. Keystone

Tant qu'elle n'aura pas été retrouvée, l'espoir est là, même s'il faut aussi être réaliste, relève encore le commandant. Il pointe notamment les conditions extrêmes, avec des températures très basses, dans lesquelles se trouve cette personne depuis samedi.

Dans le détail, trois hélicoptères d'Air-Glaciers, trois d'Air Zermatt, trois de la Rega ainsi que deux Super Puma de l'armée ont été mobilisés. A ces secours aériens s'ajoutent notamment une dizaine de médecins spécialisés, des colonnes de secours à pied, et des psychologues d'urgence.

Comment le groupe a pu être localisé?

Les membres du groupe ont pu être localisés grâce à un appel samedi de l'un d'entre eux aux secours. «Les cinq randonneurs ont été retrouvés dans la zone d'où provenait le signal», précise Fredy-Michel Roten, directeur de l'OCVS. Dans ce genre de cas, «nous conseillons aux personnes de se protéger au mieux», ajoute-t-il.

Et «elles ont tout fait pour essayer de le faire», relève Christian Varone, sans souhaiter indiquer de quelle manière. Une enquête est en cours. «Nous voulons comprendre la chronologie des événements qui ont mené à ce drame», a aussi relevé la procureure générale Béatrice Pilloud. Pour le moment, les circonstances ne sont pas claires, a-t-elle ajouté.

Une interdiction de survol de la zone a été prononcée pour éviter de perturber les recherches. (jah/ats)