Des militants de Renovate Switzerland bloquent le pont du Rhône à Sion

Ces deux actions font surtout suite à l'acceptation de la loi sur le climat, lors des votations populaires de dimanche. L'issue du vote «est une étape importante pour la politique climatique suisse», écrit le collectif, mais notre pays «n’en fait toujours pas assez face à l’urgence climatique». Pour cette raison, «les actions non violentes sont plus nécessaires que jamais». Le mouvement indique qu'il mènera de telles actions «tout l'été». (asi)

Cette action intervient un jour seulement après une autre opération, menée lundi matin à Zurich . Des activistes avaient bloqué deux sorties d'autoroute, celle d'Alstetten et celle de la Manessestrasse. A l'arrivée des forces de l'ordre, sept militants se sont collés au bitume. Ils ont été arrêtés, puis libérés.

«Le Valais est l’un des cantons les plus touchés en Suisse par le dérèglement climatique», ajoute le groupe. «Il verra disparaître la plupart de ses glaciers participant à sa réputation de destination touristique d’ici les prochaines années».

Les militants demandent au gouvernement de «déclarer l’urgence climatique» et «d'agir en conséquence», «en commençant par un plan d'urgence immédiat pour l'assainissement thermique de tous les bâtiments du pays d'ici 2030».

Les militants se sont «assis» sur la route et ont bloqué la circulation durant plusieurs minutes avant l'intervention de la police, a fait savoir le mouvement dans un communiqué. Les forces de l'ordre sont arrivées rapidement sur le lieu de la manifestation .

