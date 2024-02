Evasion en Valais: il ne reste plus que trois jeunes en fuite

Dix jeunes âgés de 17 à 24 ans s'étaient évadés du centre de Pramont samedi soir après avoir agressé et enfermé un gardien. Ce dernier a été légèrement blessé. (ats/jch)

La police cantonale valaisanne a procédé à une nouvelle interpellation dans le cadre de ses recherches après l'évasion de dix jeunes du centre éducatif fermé de Pramont à Granges (VS). Les recherches se poursuivent pour retrouver «les trois fuyards manquants».

