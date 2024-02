Evasion à Granges (VS): la police recherche encore quatre fuyards

Une dizaine de jeunes âgés de 17 à 24 ans se sont évadés du centre de Pramont samedi soir. Keystone

En septembre dernier, quatre autres jeunes s'étaient déjà échappés du même centre. Ils avaient pris la fuite à bord d'un véhicule dérobé à proximité du centre, avant d'être rapidement interpellés par la police.

Le canton du Valais va renforcer la sécurité du centre éducatif fermé de Pramont à Granges après l'évasion dans la nuit de samedi à dimanche de dix jeunes. La police cantonale a annoncé mercredi deux nouvelles interpellations, mais quatre évadés courent toujours.

«Un agent de sécurité privé renforce désormais la surveillance de nuit, portant à deux le nombre de surveillants au sein de l’établissement entre 21h00 et 06h00» Communiqué des autorités cantonales

L'installation de caméras supplémentaires, d’une nouvelle clôture sécurisée, d’un éclairage extérieur, ainsi que de détecteurs de mouvements sur l’ensemble de l’établissement est, elle, prévue dès la fin du mois de février.

Dix jeunes âgés de 17 à 24 ans se sont évadés du centre de Pramont samedi soir après avoir agressé et enfermé un gardien. Ce dernier a été légèrement blessé.

Six ont été retrouvés depuis, selon la police cantonale qui a annoncé mercredi avoir réalisé «deux nouvelles interpellations» dans ce dossier. Les recherches se poursuivent pour retrouver «les quatre fuyards manquants», ajoute-t-elle encore.

«Selon les premiers éléments à notre disposition, il s’agirait d’une erreur humaine», avait indiqué lundi aux médias le directeur des établissements pénitentiaires valaisans, Georges Seewer. Il n'a pas donné davantage de détails en raison de l'enquête en cours.

Une rénovation est prévue

Construit en 1978, le bâtiment de Pramont n’est plus adapté aux besoins actuels, relève encore le canton. Ce problème avait déjà été identifié, raison pour laquelle un assainissement du site est prévu dans le cadre de la stratégie pénitentiaire «Vision 2030».

Cette étape (Pramont+) prévoit plus précisément la rénovation et l’extension du centre, avec la création de 18 places supplémentaires, ce qui porterait le nombre total de places disponibles à 51, détaille-t-on de même source. «La réalisation de cette rénovation et extension dépend toutefois des moyens financiers à disposition du fonds FIGI». (ats/jch)