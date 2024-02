La reconstruction du tunnel à Riddes (VS) va durer plusieurs mois

L'entrée fermée du tunnel routier entre les villages de Riddes et de La Tzoumaz (VS). Keystone

Samedi, un bout de la falaise s'est désolidarisé du reste de la roche, puis plus d'une centaine de mètres cubes de matériaux se sont déversés dans le tunnel.

Le tunnel sur la route reliant Riddes à La Tzoumaz en Valais, dont une partie de la voûte s'est affaissée samedi soir, doit désormais être sécurisé. Les travaux à l'intérieur interviendront dans un second temps et s'étaleront sur plusieurs mois.

«Pour l'heure, nous cherchons à comprendre comment faire pour que le reste du tunnel tienne et ainsi pouvoir débuter les travaux» Bertrand Huguet, voyer du secteur

Des relevés géologiques seront effectués ces prochains jours afin de décider quel genre d'ouvrage de sécurisation est nécessaire, avant de pouvoir envoyer des ouvriers à l'intérieur.

Le tunnel faisait l'objet d'un suivi géologique, mais n'était pas monitoré de manière électronique. Construit en 1963, celui-ci ne disposait d'aucune installation prévue pour un tel monitoring, explique le voyer. Mais, comme tous les ouvrages du canton, il faisait l'objet d'une inspection plusieurs fois par année:

«C'est vraiment très difficile de prévoir ce genre d'événement»

Le tunnel touché est le premier qui se trouve sur la route entre Riddes et la Tzoumaz. «Derrière, d'autres morceaux bougent aussi et menacent de tomber», indique l'ingénieur cantonal Vincent Pellissier pour expliquer la difficulté des travaux à venir.

La raison de l'effondrement

Ce tunnel a été creusé il y a 60 ans, à même la roche, sans stabilisation de la voûte, une manière de faire courante à l'époque, relève l'ingénieur:

«Mais son effondrement est plutôt lié à l'âge qu'à d’autres causes. Un ouvrage en génie civil est fait pour durer une centaine d'années».

Pour celui qui est aussi chef de service de la mobilité, les intempéries liées aux changements climatiques «sont une contrainte supplémentaire qui mettent surtout en lumière les déficits d'entretien des infrastructures pour lequel des investissements à consentir sont colossaux». Il y a sept autres tunnels du genre sur cette route.

Une opportunité

«Les transporteurs utiliseront des véhicules plus petits pour alimenter le village en marchandises, comme ils le font déjà pour d'autres destinations en Valais. Et des solutions sont en cours de réflexion pour l'évacuation des quelque six tonnes d'ordures ménagères produite durant la haute saison par les 8000 à 9000 personnes qui y séjournent», indique la présidente de Riddes, Christel Duc.

Quant aux touristes qui devaient venir en autocar, la commune est en discussion avec le canton pour améliorer l'offre des transports publics qui sont, eux, maintenus, rappelle la présidente. Depuis la gare, il est en effet possible de prendre le téléphérique Riddes-Isérables, puis le bus d’Isérables à La Tzoumaz et inversement.

«Cet effondrement est en soi une catastrophe, mais c'est aussi une opportunité pour la commune d'encourager l'utilisation des transports publics» Christel Duc

La Tzoumaz est l'une des stations faisant partie du domaine skiable Verbier - 4 Vallées. S'il est possible de rejoindre par la route Verbier en été depuis La Tzoumaz, ce n'est de toute façon pas le cas en hiver, rappelle aussi la présidente. (ats/jch)