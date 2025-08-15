bien ensoleillé18°
Un randonneur dévale une pente et se tue en Suisse

Ein Wanderer ist unterwegs mit Blick auf die Kreuzberge und Wildcamper, am Montag, 29. Juli 2024 im Alpstein bei Bruelisau. Wildes campieren ist im Alpstein verboten. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Le drame est survenu jeudi dans l'Alpstein (image d'archives).Keystone

Un randonneur dévale une pente et se tue en Suisse

Un accident mortel de montagne est survenu jeudi dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Les secours n'ont rien pu faire.
15.08.2025, 06:2615.08.2025, 06:26
Un randonneur de 58 ans a été victime d'un accident mortel jeudi après-midi dans l'Alpstein. Pour des raisons encore inconnues, le Suisse, qui connaissait bien les lieux, a trébuché et a dévalé une pente, a indiqué la police cantonale d'Appenzell Rhodes-Intérieures dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi

Le randonneur faisait route avec un accompagnant. Malgré l'assistance immédiate de son compagnon, les sauveteurs n'ont pu que constater son décès.

«La montagne devient plus dangereuse»: des alpinistes racontent

L'accident s'est produit dans une prairie de montagne. Les deux randonneurs voulaient descendre au-dessus de la «Widderalphütte» jusqu'au refuge. La cause exacte de l'accident sera clarifiée par la police cantonale sur mandat du Ministère public d'Appenzell Rhodes-Intérieures. (jzs/ats)

