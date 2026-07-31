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Le ski d’été suspendu à Zermatt à cause de la chaleur

Il n'est désormais plus possible de skier sur le versant valaisan du Cervin. Les températures élevées ne permettent plus une exploitation des pistes sûre.

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En raison de la vague de chaleur, le ski d'été sur le versant valaisan du Cervin est suspendu à partir de vendredi, a annoncé Zermatt Bergbahnen. Certaines pistes d'entraînement restent toutefois accessibles pour des équipes de Swiss-Ski.

«Les températures constamment élevées, l'absence de rafraîchissement nocturne, les orages répétés ainsi que l'évolution des conditions d'enneigement et de l'état des glaciers ne permettent plus actuellement d'assurer une exploitation des pistes sûre et de haute qualité pour les visiteurs», a écrit l'entreprise de remontées mécaniques.

Martin Hug, directeur de Zermatt Bergbahnen cité dans le communiqué, souligne que «la sécurité des clients et des collaborateurs est à tout moment notre priorité absolue».

La suspension temporaire concerne exclusivement l’exploitation du ski d’été pour les visiteurs. Les travaux d’entretien des pistes et des remontées mécaniques se poursuivent. (ats)