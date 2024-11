La route entre Sierre et Zinal (VS) est désormais bloquée. Keystone

Un éboulement entre Niouc et Vissoie bloque l'accès à Zinal (VS)

La route principale reliant Sierre à Zinal (VS) n'est plus praticable. Un éboulement devant le tunnel de Pontis entre Niouc et Vissoie s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Une déviation est en place via Chalais et Vercorin.

La chute de pierres s'est produite à la sortie du tunnel, indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale. Un bout de la falaise, qui est connue pour être instable, s'est effondré, complète le chef du service de la mobilité Vincent Pellissier.

Les filets de protection ont joué en partie leur rôle, mais des blocs ont fini sur la route. «Nous devons maintenant aller vérifier si d'autres blocs de la falaise sont instables. Le cas échéant, il faudra faire une purge pour sécuriser la route et permettre aux ouvriers de déblayer», ajoute-t-il.

Les autorités mènent des recherches pour savoir si d'autres blocs de la falaise sont instables. Keystone

Pour l'heure, le chef de service ne souhaite pas s'aventurer à donner une date de réouverture du tronçon, en raison de la mauvaise météo.

«Le temps n'est pas bon aujourd'hui, et demain ce sera pire, beaucoup de neige ayant été annoncée» Vincent Pellissier.

Avec cet éboulement, le val d'Anniviers n'est désormais accessible que la route passant par Chalais et Vercorin. «Le troisième accès est fermé depuis environ un an en raison d'un glissement de terrain pour lequel des travaux devisés à 4 millions sont prévus», rappelle Vincent Pellissier.

Un camion impliqué

La route de Finges à la sortie de Sierre-Est et La Souste est également fermée dans les deux sens en raison d'un accident qui «s'est produit vers 07h00», indique la police cantonale. Un camion et plusieurs voitures sont impliqués. Les secours sont sur place, ajoute le porte-parole qui ne peut pas donner davantage d'informations pour le moment. (ats)