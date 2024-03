Drame en Valais: voici le contenu du dernier appel des randonneurs

Selon les informations, les six randonneurs ont décidé de rester ensemble. Ils étaient équipés de couvertures de survie et de pelles pliables pour se façonner un abri.

Alors qu'ils sont prisonniers de la tempête à Tête Blanche, la jeune femme explique qu'«une personne de l'équipe ne se sent pas bien et qu'il ne pouvait pas avancer». Autre point étonnant, lorsque les secours ont demandé s'il y avait beaucoup de vent, elle s'est adressée à l'un de ses compagnons pour savoir s'il y avait beaucoup de vent, avant de répondre à son interlocuteur.

Le drame hante encore tout un village et des questions continuent à rester en suspens après ce tragique samedi 9 mars, qui a coûté la vie à six personnes.

«Le camp bourgeois n'a pas la volonté d'améliorer la situation des locataires»

La pénurie de logements sévit en Suisse. Les personnes qui gagnent bien leur vie évincent de plus en plus les classes inférieure et moyenne de leurs lieux de résidence. Qui est responsable de la situation? Philippe Koch, chercheur en urbanisme, donne des réponses et propose des solutions.

Des loyers s'élevant à 7700 francs par mois, des logements pour lesquels on paie un loyer très cher pour ne pas y vivre, car il s'agit de domiciles fiscaux. La vie est plutôt compliquée pour les gens qui cherchent à se loger à Zoug. Un canton urbain, proche de Zurich, qui semble fermer ses portes aux Suisses les moins fortunés.