L'Armée, organisatrice de la compétition, s'exprime sur les normes de sécurité d'un tel entrainement. Keystone

«Les coureurs de la Patrouille s'entraînent sous leur propre responsabilité»

La Patrouille des Glaciers est considérée comme la compétition de haute montagne la plus difficile au monde. Mais tout le monde ne s'entraîne pas avec un équipement adapté à la montagne. L'Armée, organisatrice de la compétition, s'exprime sur les normes de sécurité.

Stephanie Schnydrig / ch media

Plus de «Suisse»

«Une marche infernale à travers la haute montagne valaisanne» est une manière à peine exagérée de décrire la Patrouille des Glaciers (PDG). Tous les deux ans, des équipes de trois personnes relient Zermatt à Verbier dans la plus grande compétition de ski de randonnée au monde. Cela représente un parcours de près de 60 kilomètres et 4400 mètres de dénivelé.

La première édition a eu lieu en 1943. Six ans plus tard, la compétition a été interdite suite à un accident mortel. Ce n'est qu'en 1984 que des patrouilles ont à nouveau été autorisées à partir de Zermatt vers Verbier. Depuis lors, il n'y a plus eu de décès lors de la compétition. Cette année, la course aura lieu mi-avril.

Le groupe de randonneurs disparu ce week-end avait prévu de compléter la première partie du parcours de Zermatt à Arolla pour se préparer à l'épreuve. Cinq personnes ont été retrouvées sans vie par les sauveteurs près de Tête Blanche, le point le plus haut et le plus froid de la PDG. La sixième personne est toujours portée disparue.

Il semblerait que les randonneurs n'étaient pas suffisamment équipés. Ils avaient emporté trop peu de vêtements et des pelles à avalanche trop légères, de sorte qu'ils n'ont pas réussi à construire un abri de neige pour se protéger de la tempête, comme l'a expliqué Anjan Truffer, guide de montagne et chef des secours de Zermatt.

L'organisatrice de la compétition de haute montagne, l'Armée suisse, dit qu'il est encore trop tôt pour qu'elle s'exprime sur l'accident, car l'enquête est toujours en cours. Marc Liew, capitaine et chef de la communication du commandement de la PDG, revient toutefois sur les mesures de sécurité générales prises lors de la compétition.

Quels sont les dangers lorsqu'on s'entraine pour la Patrouille des Glaciers?

Marc Liew: Le commandement de la Patrouille des Glaciers est responsable de la sécurité des participants pendant les jours de course. De leur côté, les athlètes organisent leurs entraînements de manière individuelle, en fonction de leurs besoins et sous leur propre responsabilité.

«Certains préfèrent les entraînements en haute altitude, d'autres moins, misant plutôt sur de gros volumes d'entraînement ou beaucoup de musculation» Marc Liew

En montagne, les coureurs de ski d'alpinisme à la recherche de performance sont facilement identifiables à leurs combinaisons fines et ultra-légères. Est-ce un équipement approprié pour une compétition comme la Patrouille des Glaciers?

Le règlement prescrit les exigences concernant les couches de vêtements. En haut, les coureurs doivent porter deux couches thermiques par-dessus leurs sous-vêtements, dont l'une au moins doit être coupe-vent et remplie de duvet ou d'un matériau similaire. Il faut en outre une veste à capuche, un bonnet et deux paires de gants. Les coureurs doivent également porter deux couches sur les jambes, y compris un pantalon de montagne coupe-vent et respirant.

Quel autre équipement les équipes doivent-elles emporter?

Ici aussi, le règlement fait foi. Chaque équipe a besoin d'une corde, d'une boussole et d'un altimètre, d'une trousse médicale contenant des pansements et des analgésiques ainsi que des lunettes de soleil et des peaux de phoque de rechange. Il faut en outre emporter un détecteur de victimes d'avalanche, une pelle à avalanche et une sonde, ainsi qu'un casque, des lunettes de ski, une lampe frontale, un baudrier et une couverture de survie. Le matériel est contrôlé avant le départ, pendant et après la compétition – il n'est pas possible de contourner ce règlement.

Les sportifs s'entraînent avec l'équipement exact qu'ils doivent porter en compétition pour simuler les conditions de course. Les règles devraient-elles être renforcées?

Nous adaptons continuellement le règlement afin de répondre aux normes de sécurité les plus élevées.

«Les mesures de sécurité ont également été mises à jour en fonction des innovations technologiques» Marc Liew

Les prévisions météorologiques du week-end étaient mauvaises, mais le groupe s'est tout de même mis en route. La patrouille aurait-elle eu lieu dans ces conditions?

Les informations dont nous disposons ne me permettent pas de me prononcer sur cette question. Le commandant de la Patrouille des Glaciers doit tenir compte d'un grand nombre de paramètres pour autoriser l'accès au parcours. Il faut entre autres considérer les conditions météorologiques et d'enneigement, mais aussi la disponibilité des postes sanitaires le long du parcours, la disponibilité des hélicoptères, des moyens de transmission et ainsi de suite.

Un accident mortel s'est produit lors de la PDG de 1949: une patrouille militaire est tombée dans une crevasse. L'événement a été interdit pendant plus de 30 ans. Les mesures de sécurité ont-elles été renforcées depuis?

Nous avons continuellement adapté les mesures de sécurité ainsi que les normes, et ces adaptations ont été intégrées dans les règlements au fil des ans. La sécurité de tous les participants est toujours notre priorité absolue.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci