Distribution de cannabis: les Valaisans favorables

La population valaisanne serait d'accord d'enclencher un projet pilote pour une distribution légale de cannabis.

Une majorité de Valaisans soutiendraient un projet pilote de distribution légale de cannabis. Ils sont 64% à se dire favorables à ce dispositif, déjà en vigueur à Lausanne, Bâle et Zurich, montre un sondage de l'HES-SO et de l'institut LINK menés auprès de 602 participants.

«Nous avons bon espoir que ces résultats contribueront à faire avancer les choses», relève lundi Benjamin Foro, président de l'Organisation valaisanne pour les intérêts du chanvre (OVIC), cité dans un communiqué. Même si la volonté politique n'est pas aussi forte que dans les grandes villes du pays, ce sondage montre que «la population valaisanne est prête à emprunter cette voie pour parvenir à une politique du cannabis claire et sensée.»

Une régulation qui serait profitable pour le Valais

Le sondage pose aussi la question de la légalisation du cannabis. En Valais, le résultat d'une votation serait serré avec 49,7% des sondés en faveur d'une légalisation. Le Haut-Valais (plus de 60% de personnes favorables) et les moins de 42 ans (plus de 62%) sont les plus convaincus.

Un canton agricole comme le Valais pourrait «profiter grandement d'une régulation du cannabis, surtout si elle est favorable aux agriculteurs et aux PME», poursuit Benjamin Foro. (sda/ats/svp)