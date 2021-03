Un patrouilleur de 27 ans perd la vie tombant d'une dameuse en Valais

La Suisse dégaine 2,9 milliards de francs pour nos routes

La Confédération dévoile ses plans de 2021 visant à améliorer les routes actuelles et terminer celles en construction. Un projet de 2,9 milliards de francs qui couvre toute la Suisse.

C'est un projet qui risque de très fortement perturber nos virées helvétiques ces prochains mois, mais rassurez-vous, c'est pour la bonne cause. En 2021, 2,9 milliards de francs seront destinés à la reconstruction de nombreuses routes et autoroutes suisses. Un montant récemment voté par le Parlement dans le cadre du budget de la Confédération. Huit tronçons sont concernés et relient plusieurs villes suisses, dont les romandes mentionnées ci-dessous:

Pour entretenir et aménager ses routes …