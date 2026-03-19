Voici les Suisses les plus critiques face à l’aide aux victimes du Constellation

L’opinion suisse apparaît divisée face à l’aide fédérale aux victimes, avec une part importante la jugeant trop généreuse.

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Selon un sondage commandé par 20 Minutes et Tamedia, la population suisse est partagée quant au soutien fédéral de 50 000 francs que percevra chaque victime de l'incendie de Crans-Montana. Un tiers des sondés le trouve trop généreux.

La question posée était la suivante: «Le Conseil fédéral entend accorder aux familles des victimes de l'incendie de Crans-Montana, une aide de solidarité de 50 000 francs par personne, en sus des autres indemnités versées par les compagnies d'assurances et le canton du Valais. Que pensez-vous du montant de cette contribution fédérale (réd: depuis lors validé tant par le Conseil des Etats que le Conseil National)?»

Notons encore que pour un tiers des hommes (33%), ce montant de 50 000 francs est trop généreux. Un avis partagé par 29% de femmes.

Moins généreux à droite

La dépense est aussi jugée trop élevée par 43% des électeurs UDC et 31% des sympathisants PLR. Ce chiffre tombe à 27% chez les militants du Centre et à 21% pour les électeurs de gauche (PS et Les Vert-e-s).

Plus on est jeune moins ont est généreux

Plus les sondés sont jeunes, plus ils considèrent cette somme de 50 000 francs comme trop bienveillante. C’est le cas de:

37% des 19-34 ans.

35% des 37-49 ans.

28% des 50-64 ans.

24% des 65 ans et plus.

Rappel: ce drame a touché dans sa grande majorité des adolescents et des jeunes adultes.

Les citoyens suisses habitants dans des agglomérations ou à la campagne jugent la démarche de la Confédération plus généreuse (33%) que les citadins (25%). Enfin, la catégorie des citoyens sans formation reconnue est plus encline que celle des universitaires (37% contre 25%) à désapprouver la démarche de la Berne fédérale

Méthode Ce sondage, réalisé par l'institut LeeWas, a été effectué entre les 5 et 8 mars dernier auprès de 17 788 personnes, parmi celles-ci: 12 594 résidents en Suisse alémanique, 4686 en Suisse romande et 508 au Tessin. La marge d’erreur de cette enquête d'opinion se situe à plus ou moins 2,2%.

(jah/ats)