La porte de service, située au rez-de-chaussée du Constellation, est un élément central de l'enquête sur Crans-Montana. Image: KEYSTONE

Le «fils» de Jacques Moretti visé par une plainte pénale

La porte du rez-de-chaussée, fermée lors de l'incendie de Crans-Montana, continue de susciter des interrogations. C'est désormais au tour de Jean-Marc G., présenté comme le fils adoptif du propriétaire du bar, d'être suspecté.

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Mais qui a fermé la fameuse porte de service située au rez-de-chaussée du Constellation et qui a bloqué la fuite de nombreuses victimes lors de la tragédie de Crans-Montana?

Pour Jacques Moretti, le coupable est tout trouvé: la responsabilité incombe à un employé de son restaurant le Vieux Chalet, situé à Lens (VS), qui serait venu apporter des glaçons au bar peu avant le drame et qui aurait quitté la Suisse après l'incendie. Celui-ci aurait ainsi verrouillé le loquet provisoirement installé en haut de la porte, la serrure étant alors défectueuse.

Jacques Moretti. Keystone

Cette version avait été corroborée par Jean-Marc G., présenté comme le fils adoptif du Corse, lors de son audition le mois dernier. Mais selon la SonntagsZeitung, c'est ce dernier qui se voit désormais accusé.

Jean-Marc G., fait en effet l'objet d'une plainte pénale émanant du père de la plus jeune victime de Crans-Montana. Celle-ci s'appuie sur le témoignage d'un agent de sécurité qui accable le Français.

D'après ce nouveau récit, ce sont Jessica Moretti, Jean-Marc G., et sa petite-amie Cyane – une serveuse qui a péri dans l'incendie – qui auraient pris ensemble la décision de verrouiller toutes les portes du Constellation, à l'exception de l'entrée au niveau de la véranda. Leur objectif présumé: empêcher toute personne d'entrer dans le bar sans payer.

Ce que disent les images de vidéosurveillance

La plainte rapportée par la SonntagsZeitung évoque également le rôle qu'occupait Jean-Marc G. lors de la soirée. Si le trentenaire assure n'avoir eu «aucune fonction officielle» et s'être rendu au Constellation dans le seul but de souhaiter la bonne année à Cyane, l'agent de sécurité affirme dans son témoignage que l'homme se trouvait à ses côtés pour filtrer les entrées.

Auprès de la police cantonale valaisanne, il déclare:

«Il travaillait également au Constellation ce soir-là. Il se trouvait lui aussi à l’entrée de la véranda, surveillait les entrées et s’occupait des encaissements»

Les images de vidéosurveillance du bar peu avant l'incendie semblent appuyer cette version des événements. D'après le procès-verbal consulté par la SonntagsZeitung, trois personnes y apparaissent à l'entrée: il s’agit bien de Cyane, de Jean-Marc G. et de l'agent de sécurité.

Quelques minutes plus tard, sur les enregistrements, on voit le feu se déclarer et la panique éclater parmi les clients, qui se ruent vers les sorties. A l'entrée, Jean-Marc G. et l'agent semblent remarquer l'agitation, s'interposer dans un premier temps puis se mettre sur le côté pour laisser sortir ceux qui fuient les flammes. (jzs)