Martigny rebaptise une rue en hommage à Léonard Gianadda

Léonard Gianadda en 2017. Keystone

Martigny rend hommage à Léonard Gianadda en rebaptisant une rue à son nom.

Plus de «Suisse»

La ville de Martigny rend hommage à l’une de ses figures marquantes: elle a décidé de rebaptiser la Rue Pré Borvey en Rue Léonard Gianadda, indique-t-elle jeudi soir. Ce geste symbolique, décidé par le Conseil municipal, vise à honorer l’immense contribution du mécène au rayonnement culturel de la ville

La cérémonie d’inauguration aura lieu le 3 décembre, soit le jour du premier anniversaire de la disparition de ce dernier. Elle est ouverte à toute la population, précise la ville dans un communiqué. La rue choisie relie son lieu de naissance à la Fondation Pierre Gianadda.

Depuis plus de 45 ans, cette fondation créée par le mécène accueille des expositions prestigieuses, des concerts et des «oeuvres majeures», devenant un pilier incontournable de la vie culturelle martigneraine et internationale. (sda/ats)