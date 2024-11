Pilet & Renaud

La maison de Zep à 25 millions aurait trouvé preneur

Le père de Titeuf qui cherche à revendre sa fastueuse demeure acquise en 2008 pour la somme de 25 millions de francs a peut-être trouvé un acheteur.

Ce n'est pas encore fait, mais la Ville de Genève pourrait bel et bien acquérir la maison de l'auteur de bande dessinée Zep, Philippe Chappuis, père du célèbre personnage Titeuf, annonce Léman Bleu et La Tribune de Genève. L’Exécutif souhaite acquérir la propriété et son vaste domaine pour en faire un parc public.

Le Département municipal de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) confirme qu’une majorité du Conseil administratif a donné un préavis positif à une acquisition de la villa avec une offre à 20 millions de francs.

Sur le site de la régie Pilet & Renaud, dans la rubrique «prestige», la «Maison de maître au cœur de Genève» possède un domaine de 35’000 m2 et se situe à l’avenue d’Aïre et donne sur le Rhône.

Cette splendide bâtisse de 848 mètres carrés répartis sur quatre étages et 16 pièces, est située dans le quartier de la Servette, à Genève, la ville où est né Philippe Chappuis. À ça, vous pouvez rajouter un gigantesque parc de plus de 30 000 m², dont une partie se compose de vignes plongeant vers le Rhône, d'un jardin en terrasse et d'une piscine à débordement, rien que ça.

Selon nos confrères du Temps, le prix de vente demandé pour ce domaine bâti au XVIIe siècle par l’ancien syndic de la ville était de 25 millions de francs. Une jolie plus-value pour cette maison de maître classée que Zep avait acquise pour 13,2 millions de francs en 2008, bien aidé par le succès planétaire de Titeuf.

«Dès que l'on franchit le portail, on s'enfonce dans une forêt. Plus un centimètre de béton n'est visible alors qu'on se trouve en pleine ville» Nicolas Hauser, courtier de Pilet & Renaud

Visite guidée: Bienvenue au manoir Wayne, la Batcave n'est pas incluse. Image: pilet-renaud

Ceci est une piscine à débordement. Image: Pilet-renaud

«Regarde Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume». Image: pilet-renaud

Ceci doit être le hall d'entrée, merci de retirer vos chaussures. Image: pilet-renaud

Le salon pour boire le brandy après le repas. Image: pilet-renaud

Une vraie bibliothèque, c'est une bibliothèque avec une échelle. Image: pilet-renaud

Pas de doutes, nous sommes bien chez le père de Titeuf. Image: Pilet-Renaud

Voilà, MTV Cribs, c'est fini! Image: pilet-renaud

Si vous êtes intéressé à acquérir cette humble demeure avant que la Ville de Genève ne se décide, sachez que les biens rustiques vont souvent de pair avec un entretien conséquent, et il est fréquent que les rénovations nécessaires rebutent les acheteurs potentiels. Une raison pour laquelle ces biens restent fréquemment en vente pendant plus d'une année, ce qui devrait vous laisser le temps d'économiser.