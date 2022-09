Incendies: la commune d'Evolène a frôlé la catastrophe

Messieurs, donnez de l'espoir – et sauvez des vies!

En Valais, un important incendie a touché la commune d'Evolène et ravagé 2.5 hectares de sous-bois. La commune a frôlé la catastrophe.

Voici combien d'appartements sont vides dans votre commune

La pénurie de logements empire: en juin, la Suisse comptait 61 496 appartements vides, soit près de 10 000 de moins que l'année précédente. Voici la situation par commune.

Il y a actuellement un peu plus de 60 000 logements vacants en Suisse. C'est ce qu'affirme lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui en recensait plus exactement 61 496 le 1er juin 2022. Ce chiffre correspond à 1,31% du total et est particulièrement bas.