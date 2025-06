L'accès à Lourtier et au fond du Val de Bagnes est coupé en Valais

Une lave torrentielle a emporté un pont à Lourtier en Valais, coupant l’accès au fond du Val de Bagnes. Une route secondaire est envisagée.

Le pont fusible du Fregnolet, dans le haut Val de Bagnes, qui permet de rejoindre Lourtier (VS), a été emporté, tôt lundi matin, par une lave torrentielle. L'information a été confirmée par la commune de Val de Bagnes.

Le pont avait été construit en septembre dernier, après les intempéries de juillet 2024. Son rôle était de relier Champsec, Lourtier et le haut Val de Bagnes. Ce n'est plus le cas ce lundi matin. D’après la RTS, les autorités examinent la situation et envisagent l’ouverture rapide d’une route secondaire, réservée aux véhicules de moins de 3,5 tonnes.

Le pont provisoire avait été créé afin de donner au canton du Valais le temps de construire une galerie d'une septantaine de mètres, chargée de sécuriser la route cantonale, en lien avec les travaux d'endiguement du torrent du Fregnoley. (jah/ats)