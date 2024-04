Collège de Saint-Maurice: changement de nom «illégal» en Valais?

«Bien sûr, la mode est à l’effacement. Tout comme jadis, on effaçait sur les photographies officielles de l’Union soviétique le visage des dignitaires tombés en disgrâce, on veut gommer certains éléments qu’on décrète tombés en discrédit. On mystifie. Dans les faits, nul discrédit n’entache le Collège de l’abbaye de Saint-Maurice. Il est bien conduit. La preuve? On y réintègre le recteur, on y maintient l’aumônerie ainsi que les crucifix dans les salles de classe et les prêtres qui y enseignent.»

Jean Romain, Le Temps, 28 mars 2024.