Canicule en Suisse: pourquoi les chips peuvent vous aider

A woman holds a fan in hot weather while sitting at a table in Covent Garden, in London, Monday, June 30, 2025. (AP Photo/Alberto Pezzali)
Un jour chaud à Londres, le 30 juin 2025.Image: AP

Vous souffrez du chaud? «Mangez des chips et des cacahuètes»

Alors que les températures ont grimpé en Suisse, le ressenti de la chaleur diffère selon les personnes. Comment l'expliquer? Un médecin répond.
14.08.2025, 09:2514.08.2025, 09:25
Alyssa Garcia
Plus de «Suisse»

Après quelques semaines plus fraîches fin juillet, la canicule est de retour en Suisse. Les températures dépassent les 30 degrés partout en Romandie et plusieurs cantons ont déclenché l'alerte canicule.

Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse

Si certains sont ravis de ces chaleurs et les supportent bien, d'autres, en revanche, en souffrent et se réjouissent de l'arrivée de jours plus frais. Comment expliquer cette différence de ressenti? François Herrmann, médecin adjoint au service de gériatrie et réadaptation des HUG, répond.

Pourquoi certaines personnes ont plus chaud que d'autres?
François Herrmann: Pour le comprendre, il faut revenir sur les mécanismes qui permettent au corps de se refroidir.

  • La conduction, soit le fait d'entrer en contact avec une surface froide. Par exemple, en se couchant sur le carrelage en maillot de bain.
  • La convection, lorsque de l'air frais – comme celui d'un ventilateur – vient nous apporter un peu de fraîcheur.
«Dans l'eau, nous pouvons perdre de la chaleur grâce à ces deux mécanismes: par contact direct avec le liquide ou via le courant froid situé au fond de l'eau. Avec le mouvement du corps, il va remonter et venir nous refroidir.»
  • L'évaporation, c'est-à-dire la transformation de la sueur de l'état liquide à l'état de vapeur.
«Dans une forêt tropicale, la sensation de chaleur est pire, car la sueur ne s'évapore pas. On transpire, certes, mais on ne se refroidit pas»
François Herrmann, médecin adjoint aux HUG.
  • Le rayonnement: on émet 60% de notre chaleur interne par rayonnement infrarouge. C'est la chaleur que nous dégageons, qui permet notamment aux moustiques de voir nos veines ou de sentir si quelqu'un a de la fièvre.
François Herrmann, médecin adjoint au service de gériatrie et réadaptation des HUG.
François Herrmann, médecin adjoint au service de gériatrie et réadaptation des HUG.Image: unil.ch

Les gens n'évacuent donc pas la chaleur de la même manière?
Exactement. Il existe des variabilités entre les individus. Par exemple, quelqu'un d'acclimaté à la chaleur et habitué à vivre dans les pays chauds régulera mieux sa température. L'âge est également un facteur important.

C'est-à-dire?
Dans le cerveau, nous avons un centre de régulation de la température: l'hypothalamus.

«Il capte la chaleur intérieure et extérieure et règle la température de notre corps en fonction. C'est un peu comme une chaudière»

Ainsi, nous nous rendons compte que nous avons soif. Le cerveau des enfants de moins de cinq et de certaines personnes âgées, notamment celles qui ont des troubles cognitifs, n'arrive pas à faire cela. Raison pour laquelle il est important de leur rappeler qu'il faut boire pour éviter la déshydratation.

La température des lacs suisses est «exceptionnelle» et c'est un problème

Qu'en est-il de celles et ceux qui n'entrent pas dans l'une de ces deux catégories?
Le ressenti de la chaleur peut effectivement dépendre d'autres facteurs. Il existe par exemple une différence entre les hommes et les femmes. Ces dernières ont tendance à être plus petites et ont donc moins de surface corporelle qui peut être refroidie.

«Elles peuvent également ressentir le chaud plus fortement selon les périodes, par exemple durant l'ovulation ou lors de la ménopause»

Une personne enrobée souffre aussi plus de la chaleur, car la graisse bloque la diffusion des rayons infrarouges qui restent à l'intérieur du corps. De plus, la transpiration risque de rester dans les bourrelets au lieu de s'évaporer. Et puis, de manière générale, il est important que les reins fonctionnent correctement. En effet, ils régulent la quantité de sel et d'eau dans le corps – la transpiration, c'est de l'eau salée.

«C'est pour cette raison que l'été, il est recommandé de boire beaucoup d'eau et de manger des aliments salés, comme des chips ou des cacahuètes. Ceci permet de mieux transpirer.»
Vague de chaleur: alerte canicule en Romandie

Justement: quels sont vos conseils pour éviter d'avoir trop chaud cet été?
Outre le salé, privilégiez les salades, les soupes froides et non les plats chauds. Je déconseille de faire des barbecues: on brûle du charbon et on surchauffe l'atmosphère. Idéalement, les grillades devraient être faites en automne ou en hiver. Evitez le soleil, fermez les fenêtres la journée et ouvrez-les lorsqu'il fait plus frais. Si vous souhaitez bénéficier d'une climatisation naturelle, vous pouvez vous doucher et vous laver les cheveux, puis vous placer devant la fenêtre sans vous essuyer afin de vous refroidir.

«Ne faites pas d'activité physique trop intense. Portez des vêtements en coton, ample et de couleur clair: ils captent moins la chaleur et offrent une couche d'air entre l'habit et le corps.»

Tout est une question d'habitude. L'essentiel est de pouvoir s'adapter à son environnement.

Cet article a été initialement publié en juin. Nous l'avons mis à jour en lien avec la canicule actuelle.

Se battre pour un transat? C'est la vie qu'ils ont choisi
Video: watson
