Après quelques semaines plus fraîches fin juillet, la canicule est de retour en Suisse. Les températures dépassent les 30 degrés partout en Romandie et plusieurs cantons ont déclenché l'alerte canicule.
Si certains sont ravis de ces chaleurs et les supportent bien, d'autres, en revanche, en souffrent et se réjouissent de l'arrivée de jours plus frais. Comment expliquer cette différence de ressenti? François Herrmann, médecin adjoint au service de gériatrie et réadaptation des HUG, répond.
Pourquoi certaines personnes ont plus chaud que d'autres?
François Herrmann: Pour le comprendre, il faut revenir sur les mécanismes qui permettent au corps de se refroidir.
Les gens n'évacuent donc pas la chaleur de la même manière?
Exactement. Il existe des variabilités entre les individus. Par exemple, quelqu'un d'acclimaté à la chaleur et habitué à vivre dans les pays chauds régulera mieux sa température. L'âge est également un facteur important.
C'est-à-dire?
Dans le cerveau, nous avons un centre de régulation de la température: l'hypothalamus.
Ainsi, nous nous rendons compte que nous avons soif. Le cerveau des enfants de moins de cinq et de certaines personnes âgées, notamment celles qui ont des troubles cognitifs, n'arrive pas à faire cela. Raison pour laquelle il est important de leur rappeler qu'il faut boire pour éviter la déshydratation.
Qu'en est-il de celles et ceux qui n'entrent pas dans l'une de ces deux catégories?
Le ressenti de la chaleur peut effectivement dépendre d'autres facteurs. Il existe par exemple une différence entre les hommes et les femmes. Ces dernières ont tendance à être plus petites et ont donc moins de surface corporelle qui peut être refroidie.
Une personne enrobée souffre aussi plus de la chaleur, car la graisse bloque la diffusion des rayons infrarouges qui restent à l'intérieur du corps. De plus, la transpiration risque de rester dans les bourrelets au lieu de s'évaporer. Et puis, de manière générale, il est important que les reins fonctionnent correctement. En effet, ils régulent la quantité de sel et d'eau dans le corps – la transpiration, c'est de l'eau salée.
Justement: quels sont vos conseils pour éviter d'avoir trop chaud cet été?
Outre le salé, privilégiez les salades, les soupes froides et non les plats chauds. Je déconseille de faire des barbecues: on brûle du charbon et on surchauffe l'atmosphère. Idéalement, les grillades devraient être faites en automne ou en hiver. Evitez le soleil, fermez les fenêtres la journée et ouvrez-les lorsqu'il fait plus frais. Si vous souhaitez bénéficier d'une climatisation naturelle, vous pouvez vous doucher et vous laver les cheveux, puis vous placer devant la fenêtre sans vous essuyer afin de vous refroidir.
Tout est une question d'habitude. L'essentiel est de pouvoir s'adapter à son environnement.
Cet article a été initialement publié en juin. Nous l'avons mis à jour en lien avec la canicule actuelle.