Le Valais s'attaque aux «lourdingues»

Le canton du Valais a lancé sa première campagne contre le harcèlement dans l'espace public. Il a mis en place des visuels disponibles dans les transports et les événements festifs, mais aussi un site pour toutes les questions liées au harcèlement.

Demander à une personne de sourire, c'est respectueux ou c'est du harcèlement? Voici un exemple tiré du site lourdingue.ch, l'un des outils de prévention lancés par le Valais contre le harcèlement de rue. La campagne cantonale met en avant un site internet avec un quizz pour tester son degré d'attitude lourdingue, mais aussi des ressources pour harceleurs, victimes et témoins.

«Avec cette campagne prévue sur quatre ans, il s'agit de provoquer une prise de conscience chez les auteurs de harcèlement» Mathias Reynard, Conseiller d'Etat (VS)

Comment ça marche?

La campagne s'appuie sur des visuels. Des messages comme «Non, je ne me sens pas flattée quand on siffle sur mon passage» ou encore «J'évite ce bar, les regards sont lourds» seront diffusés en ligne et affichés dans l'espace urbain, les transports publics, et les grands événements festifs.

Le site internet – lourdingue.ch – donne aussi des conseils pour répondre aux questions d'un lourdingue, d'une victime et d'un témoin d'un cas de harcèlement. Sur le site, on apprend aussi la différence entre être respectueux et harceler quelqu'un. Chercher le contact visuel, c'est du respect, mais regarder de manière insistante et déplacée une personne, c'est du harcèlement (si vous avez des doutes, regardez ci-dessous).

Le quizz du site lourdingue.ch vous met en situation, que feriez-vous dans ce cas précis?

«Nous espérons que cette campagne suscite un déclic chez certaines personnes, les pousse à faire le quizz et à se rendre compte que leur comportement est problématique» Alexandra Moulin, Office cantonal de l'égalité et de la famille (VS)

Et pour tous ceux qui n'ont toujours pas compris le principe de consentement, regardez cette vidéo produite par Blue Seat Studios intitulée «Tea consent» et relayée sur lourdingue.ch, elle va vous aider.

Qu'est-ce que le harcèlement dans l'espace public? On parle de harcèlement dans l'espace public pour tout comportement à connotation sexuelle lié au sexe, au genre ou à l'orientation sexuelle, non désiré par la personne visée qui se déroule dans la rue mais aussi dans des bars ou lors d'événements festifs (carnavals, fêtes populaires, etc). Il peut s'agir de regards ou remarques déplacés, sifflements, attitudes intrusives, insultes, menaces, attouchements, exhibitionnisme, ou encore attaques à l’intégrité physique et/ou sexuelle. Actuellement, le harcèlement dans l'espace public n'est pas répréhensible en Suisse, à l'inverse d'autres pays qui ont une norme pénale contre ce type de comportement. Ces dernières années, plusieurs villes et cantons ont toutefois développé des procédures pour visibiliser et lutter contre cette problématique.

(ats/cru)