Mönch (VS): un mort et une blessée grave après une lourde chute

Un mort et une blessée grave lors d'une terrible chute en Valais

Un alpiniste espagnol a perdu la vie mercredi après une chute de plusieurs centaines de mètres sur le versant sud-est du Mönch. Encordée avec lui, une alpiniste a été grièvement blessée.

L'accident a eu lieu peu avant 11h50. Selon les premiers éléments, un homme et une femme, encordés en duo, étaient engagés dans la descente du Mönch, dans la commune de Fieschertal (VS).

Ils ont alors chuté, pour une raison encore indéterminée, dans la partie inférieure de l'itinéraire normal, ont indiqué vendredi le Ministère public valaisan et la police cantonale bernoise dans un communiqué commun.

«Malgré les mesures de secours engagées sans délai, l'homme est décédé sur les lieux de l'accident. Le défunt est un ressortissant espagnol âgé de 60 ans, domicilié en Espagne. La femme grièvement blessée a été héliportée à l'hôpital par Air-Glaciers»

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Accident en territoire valaisan

Les opérations de sauvetage ont mobilisé les secours d'Air-Glaciers Lauterbrunnen avec deux hélicoptères, ainsi que des membres du Secours Alpin Suisse.

Le lieu de l'accident se situant sur le territoire valaisan, l'engagement des spécialistes de montagne de la police cantonale bernoise a eu lieu en coordination avec la police cantonale valaisanne et le Ministère public compétent.

