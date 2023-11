Évêques suisses au Vatican : Mesures contre les abus sexuels

Mgr Felix Gmür, président de la Conférence des évêques suisses. Image: KEYSTONE

Des évêques suisses visitent le Pape pour discuter des abus de l'Eglise

Des évêques suisses ont rendu visite au pape François pour y présenter des mesures destinées à lutter contre les abus au pape. Une rencontre jugée positive dans le contexte de l'enquête en cours.

Plus de «Suisse»

Le pape François a reçu en audience le président de la Conférence des évêques suisses (CES), Mgr Felix Gmür, et l'évêque de Coire Joseph Bonnemain. Ces derniers ont présenté au pape les mesures voulues par l'Eglise suisse en lien avec les abus commis en son sein.

Mgr Gmür et Mgr Bonnemain - responsable du dicastère «abus dans le contexte ecclésial» - ont eu mardi et mercredi «des entretiens avec le Saint Père et ses collaborateurs, notamment sur la création d'un tribunal pénal et disciplinaire national, la conservation des dossiers liés aux cas d'abus et l'accès aux archives de l'Église», indique la CES dans un communiqué. La visite a été qualifiée de «positive».

« Nous nous réjouissons que les mesures prises puissent être mises en oeuvre progressivement»» Les évêques suisses

La CES, sur mandat de Rome, avait annoncé en septembre l'ouverture d'une enquête préliminaire, sous la direction de Mgr Joseph Bonnemain, suite aux accusations de dissimulation d’abus sexuels par la hiérarchie de l'Eglise catholique suisse. L'enquête devrait être finie d'ici la fin de l'année.

Un rapport publié quasiment au même moment par l'Université de Zurich a révélé l'existence d'au moins 1002 cas d'abus sexuels dans l'Eglise catholique suisse commis pendant des décennies depuis le milieu du siècle dernier par plus de 500 prêtres ou employés. Une «culture du silence» a été dénoncée.

La semaine dernière, le chef du Département fédéral de l'Intérieur Alain Berset, en visite au Vatican, avait indiqué que le Conseil fédéral attendait de l'Eglise catholique qu'elle fasse rapidement un travail de fond et qu'elle prenne des mesures efficaces contre les abus.

(tib/ats)