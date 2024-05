Le Pape François et Viola Amherd : Échanges significatifs pour la paix mondiale

Le Pape François et Viola Amherd, présidente de la Confédération helvétique, se sont rencontrés au Vatican pour des discussions intenses sur la paix mondiale et la coopération.

Leur rencontre en tête-à-tête a duré près de vingt-cinq minutes. Keystone

Le Pape François a reçu Viola Amherd, la présidente de la Confédération helvétique samedi matin au Vatican.

Sur X, Viola Amherd déclare qu'elle a parlé de son audience avec le pape samedi.

«De la guerre civile au Soudan, de notre engagement commun en faveur du droit international humanitaire et contre la peine de mort»

Au cours de la réunion qui a suivi avec le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, la présidente de la Confédération a présenté la conférence pour la paix en Ukraine au Bürgenstock (NW) les 15 et 16 juin prochain. La situation actuelle dans ce pays, au Moyen-Orient et au Soudan ainsi que le 75e anniversaire des Conventions de Genève ont également été évoqués.

«Pendant ces entretiens cordiaux, lit-on dans la note publiée par le service de presse du Vatican, on s'est félicité des bonnes relations et de la coopération qui existent entre le Saint-Siège et la Confédération suisse, notamment en ce qui concerne le projet de rénovation de la caserne de la Garde suisse pontificale, dont on a souligné le généreux service rendu au Pape et au Saint-Siège.» Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, a également participé à la rencontre.

Cadeaux

Lors de l'échange de cadeaux, le souverain pontife a offert à Viola Amherd un bas-relief en bronze intitulé «Care for Creation» (Prendre soin de la création). A cela se sont ajoutés les volumes de documents papaux, le message pour la Journée mondiale de la paix de cette année et le livre sur la Statio Orbis du 27 mars 2020, édité par Lev.

De son côté, la présidente de la Confédération a offert une boîte de chocolats suisses au pape François, des timbres suisses de l'année de naissance de ce dernier, un CD de musique argentine de Carlos Gardel et une cruche avec des verres, assortie d'une reproduction du Cervin.

La présidente de la Confédération assistera à la prestation de serment de 34 nouveaux gardes suisses au Vatican lundi après-midi. (dal/sda)