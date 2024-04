Keystone

Viola Amherd va visiter Giorgia Meloni et les gardes suisses

La présidente de la Confédération se rend vendredi à Rome, où elle rencontrera notamment la première ministre Giorgia Meloni. Elle poursuivra sa visite au Vatican où un entretien avec le pape François est prévu.

Viola Amherd se rendra ce vendredi à Rome. Elle y rencontrera la première ministre Giorgia Meloni et le président Sergio Mattarella. Les échanges porteront notamment sur les relations bilatérales entre la Suisse et l'Italie, les négociations en cours entre la Suisse et l'Union européenne et la situation sécuritaire en Europe, indique lundi un communiqué du Département fédéral de la défense (DDPS).

La présidente de la Confédération donnera aussi des informations sur la préparation de la conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine qui se tiendra à la mi-juin au Bürgenstock (NW) en Suisse.

Visite des gardes suisses

Viola Amherd sera ensuite au Vatican de samedi à lundi. Les discussions avec le pape François et le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin auront principalement pour objet la promotion de la paix assurée par la Suisse et par le Saint-Siège.

La Garde suisse pontificale et le projet de reconstruction de sa caserne seront aussi abordés. La Valaisanne assistera d'ailleurs à la prestation de serment de 34 nouvelles recrues de la Garde suisse pontificale le lundi 6 mai, date commémorative de la mort de 147 soldats tombés lors du sac de Rome.

Viola Amherd visitera encore l'Institut suisse de Rome, qui œuvre à la promotion culturelle et scientifique de la Suisse en collaboration avec la Confédération. Elle conclura sa visite le mardi par une rencontre avec le ministre italien de la Défense Guido Crosetto.

En novembre dernier, Alain Berset, alors président de la Confédération, s'était également rendu au Vatican pour y être reçu en audience par le pape.

(sda/ats)