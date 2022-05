Il y a maintenant une ambassade suisse au Vatican

Il est également prévu que le président de la Confédération rencontre le pape François. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) précise que la nouvelle ambassade sera opérationnelle dans les prochains mois.

Le président et le ministre des affaires étrangères suisses, Ignazio Cassis, lors de la cérémonie du matin dans la cathédrale Saint-Pierre de la Cité du Vatican, le 6 mai 2022. Image: sda

Le président de la Confédération a inauguré la nouvelle ambassade suisse du Vatican, vendredi. Aux côtés de l'archevêque Paul Richard Gallagher, Ignazio Cassis a coupé le ruban symbolique dévoilant ainsi la plaque de la nouvelle ambassade.

Image: keystone

Le 1er octobre dernier, le Conseil fédéral décidait d'établir une ambassade suisse auprès du Saint-Siège à Rome. Les intérêts diplomatiques de la Suisse étaient jusque-là défendus par l'ambassadeur suisse en Slovénie.

Pourquoi au Vatican?

La Suisse et le Vatican sont liés par une alliance durable, entre tradition et défis futurs, a souligné Ignazio Cassis sur Twitter vendredi. Pour rappel, la Garde suisse pontificale est une force militaire chargée de veiller à la sécurité du pape et du Vatican.

Vendredi après-midi, le président de la Confédération assistera à l'assermentation de 36 nouveaux gardes suisses. (ats/sia)