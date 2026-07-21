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Deux faux policiers se font piéger par un retraité romand

Faux policiers: un retraité vaudois déjoue une escroquerie Abo Nord vaudois Un aîné piège deux faux policiers qui venaient l’arnaquer à la maison Les escrocs ont été interpellés après une course-pours ...
Deux arnaqueurs ont choisi la mauvaise victime (image d'illustration).Image: montage watson

Un retraité romand piège deux faux policiers

Une nouvelle arnaque aux faux policiers a été déjouée grâce à la sagacité d'un sénior vaudois.
21.07.2026, 14:5521.07.2026, 14:55

Dans le Nord vaudois, un retraité a déjoué une tentative d'escroquerie menée par deux faux policiers et permis leur arrestation après une course-poursuite, rapporte 24 Heures.

Les faits remontent au mois de mai. Les escrocs contactent leur victime par téléphone en utilisant un numéro masqué. Ils prétendent être des policiers d'Yverdon-les-Bains et affirment qu'un prélèvement frauduleux de 1100 francs a été effectué sur son compte. Ils expliquent devoir se rendre à son domicile pour enregistrer sa plainte.

Au fil des appels, les faux agents deviennent de plus en plus indiscrets. Ils demandent au retraité combien d'argent il possède sur ses comptes, s'il conserve ses cartes bancaires chez lui, s'il détient des espèces ou des objets de valeur. Là, le Vaudois comprend qu'il s'agit d'une arnaque. Au lieu de céder, il contacte la police, puis fixe un rendez-vous aux escrocs à son domicile.

Lorsque les deux hommes arrivent, ils fouillent l'appartement sans rien trouver. A leur départ, les policiers interviennent et les interpellent à l'issue d'une course-poursuite.

Une victime raconte 👇

Un «policier» débarque à 23h50 chez lui: un Romand raconte le piège

Mais l'enquête a révélé que les deux suspects n'en étaient pas à leur coup d'essai. Ils avaient réussi une escroquerie similaire deux jours auparavant à Lausanne, lorsqu'ils avaient accompagné une nonagénaire dans un bureau de poste afin qu'elle retire 15 000 francs. Trouvant la cliente désorientée, l'employé avait refusé d'effectuer le retrait. Les escrocs l'avaient alors conduite dans un autre office postal, où elle avait pu retirer 10 000 francs, remis ensuite aux malfaiteurs avant qu'ils ne disparaissent, relate le quotiden vaudois.

Le prévenu majeur, domicilié dans le canton de Genève et sans profession, a été reconnu coupable d'escroquerie et condamné à 600 francs d'amende, ainsi qu'à une peine de 5400 francs avec sursis de trois ans. Son complice mineur sera jugé séparément par le Tribunal des mineurs. (hun)

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