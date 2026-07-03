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Ce nouveau train spécial va prendre son départ en Suisse

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Le train des sommets reliera Bulle à Zweisimmen sans changement-Image: KEYSTONE

Ce nouveau train spécial va prendre son départ en Suisse

Départ imminent pour le train des sommets entre Bulle (FR) et Zweisimmen (BE). Le projet entend proposer une alternative «durable et fluide» aux amateurs de sorties en montagne et autres visiteurs.
03.07.2026, 11:1403.07.2026, 11:14

Après le succès rencontré par le train des neiges, lancé en janvier dernier, le train des sommets s'apprête à prendre son départ. Ce convoi spécial circulera les week-ends, du 25 juillet au 16 août, entre Bulle (FR) et Zweisimmen (BE).

Le projet est le fruit d'une alliance entre les Transports publics fribourgeois (TPF), la Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB), La Gruyère Tourisme ainsi que Gstaad Saanenland Tourismus, ont indiqué vendredi les partenaires dans un communiqué. Cette fois, leur collaboration s'intéresse à la période estivale.

Un train des neiges va apparaître en Suisse romande

Le train des sommets reliera Bulle à Zweisimmen sans changement et ce, deux fois par jour, dans les deux sens. Il a été imaginé pour proposer une alternative «durable et fluide» aux amateurs de sorties en montagne et de visites culturelles ainsi qu'aux personnes s'intéressant aux événements qui jalonneront l’été dans les régions concernées. (jzs/ats)

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