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Un événement unique va se dérouler au Creux-du-Van

Le Creux-du-Van, Val-de-Travers, Neuchâtel.
Les prises de vues au Creux-du-Van auront lieu le 14 septembre entre 19h et 20h.Image: Imago

Un événement unique va se dérouler au Creux-du-Van

Une dérogation exceptionnelle a été accordée pour le survol du site neuchâtelois avec un drone. Les images seront prises dans le cadre d’une mission nationale d'archivage des réserves naturelles suisses.
17.08.2026, 10:3017.08.2026, 10:30

Le canton de Neuchâtel a donné une autorisation exceptionnelle pour survoler le Creux-du-Van avec un drone. Cette dérogation, soumise à des conditions strictes, a été donnée au directeur de la World Archiver Foundation, basée à Crans-Montana (VS), qui a pour mission d’effectuer un archivage visuel des réserves naturelles suisses, afin de sensibiliser à leur préservation.

«Les images tournées ne seront pas utilisées à des buts de promotion touristique et seront fournies gratuitement au canton», peut-on lire dans la Feuille officielle neuchâteloise parue vendredi. Les images seront prises dans le cadre d’une mission nationale d'archivage visuel et scientifique des réserves naturelles suisses, menée à des fins exclusivement scientifiques.

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Le canton estime que la dérogation entre dans le cadre des exceptions prévues et notamment celle pour la recherche scientifique, la prise de photographies et le tournage de films d’intérêt public. Il a estimé en outre que les prises de vues constituent un évènement unique et «non une activité régulière pouvant avoir un impact négatif sur les lieux et leur faune sensible aux dérangements».

Les prises de vues auront lieu le 14 septembre entre 19h et 20h (ou le lendemain ou le surlendemain si les conditions météorologiques sont défavorables), à «une période où la nidification des oiseaux est terminée et où la faune est de manière générale moins sensible aux dérangements», peut-on lire dans la décision.

Un émolument de 200 francs

Le canton demande qu'aucun véhicule à moteur ne soit utilisé en dehors des routes ouvertes à la circulation publique. Le requérant doit s’engager à effectuer le vol sous la supervision d’un garde-faune ranger et à prendre toutes les mesures pour limiter les nuisances et préserver l'intégrité du site, de la faune et de la flore.

Vu les conditions strictes demandées au recourant, le canton estime que la réalisation des prises de vues prévues par drone «ne compromet pas les objectifs de protection du site», vu son caractère ponctuel, limité et encadré. Un émolument de 200 francs sera prélevé. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal. (jzs/ats)

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