Anna Fontcuberta i Morral est professeure en science et génie des matériaux. Image: EPFL

Anna Fontcuberta i Morral sera la première femme à diriger l'EPFL

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne sera dirigée pour la première fois par une femme. Il s'agit de Anna Fontcuberta i Morral, chercheuse de renom de 49 ans.

Plus de «Suisse»

L'EPFL sera dirigée pour la première fois par une femme. Le Conseil fédéral a nommé mercredi Anna Fontcuberta i Morral à la présidence de l'EPFL. Cette professeure en science et génie des matériaux de 49 ans prendra la succession de Martin Vetterli le 1er janvier 2025.

Nommée pour un mandat ordinaire de quatre ans, Anna Fontcuberta i Morral est une chercheuse de renom qui a fait de son laboratoire de semi-conducteurs le leader mondial dans les nanotechnologies durables, indique le gouvernement dans un communiqué. Cette binationale suisse et espagnole a également co-fondé la start-up Aonex Technologies.

Vice-présidente associée de l'EPFL chargée des centres et des plateformes, elle participe déjà à la gestion académique de l'institution. Elle a en outre passé plus de huit ans au service du Fonds national suisse, dont elle est membre du comité de direction depuis 2020. Elle œuvre aussi activement au sein de plusieurs conseils, comités et organismes scientifiques.

Professeure associée depuis 2014, elle est professeure ordinaire à l'EPFL depuis 2019. (ats)