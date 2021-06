Suisse

Vaud

Un adolescent se noie dans le lac Léman à Montreux



Un adolescent se noie dans le lac Léman à Montreux

Image: KEYSTONE

Un jeune de 17 ans s'est noyé vendredi dans le lac à Montreux alors qu'il se baignait avec un compagnon du même âge.

Les deux jeunes hommes sont entrés dans le lac à la hauteur du Marché Couvert à Montreux. L’un d’eux s’est trouvé en difficulté et a coulé sans que son ami puisse l’aider. Le second a pu regagner le rivage et donner l’alerte.

Après 20 minutes d’immersion, la victime a pu être localisée par huit mètres de fond et a été remontée à la surface par une plongeuse de la société de sauvetage de Villeneuve, a indiqué samedi la police cantonale dans un communiqué.

Les premiers soins ont été prodigués sur place. Le jeune homme, étudiant à Leysin (VD), de nationalité japonaise, a finalement été transféré au Chuv par la Rega et son décès a été constaté à l’hôpital. La procureure de service a ouvert une enquête. (ats)

Plus d'articles «Actu» Le premier café à chats de Suisse a ouvert (et ils ont tous les droits) Link zum Artikel La vie politique lève le voile sur son financement. Voici comment ça marche Link zum Artikel 4 mois de prison pour le «gifleur» de Macron Link zum Artikel Six femmes exploitées sans salaire par des diplomates à Genève Link zum Artikel