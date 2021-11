Comment un ticket gagnant Le Million devient un billet pour l'enfer

Il y a dix ans, un couple gagnait le jackpot, aujourd'hui, ils sont à l'assistance publique et doivent 600 000 francs aux impôts. Que s'est-il passé?

L'histoire commençait comme un conte de Noël. Il y a une dizaine d'années, en pleine période des Fêtes, un Vaudois grattait un billet Le Million de la Loterie Romande. Super! Lui et sa femme empochaient le pactole.

source: loterie romande

Aujourd'hui divorcés, Monsieur et Madame se retrouvent à l'assistance sociale avec plus 600 000 francs de dettes, raconte le quotidien 24Heures. Comment ce couple en est-il arrivé là?

Une administration sur le qui-vive

Début 2012, la Loterie Romande explique que le couple est tenu de déduire l’impôt anticipé de 35% sur son gain.

Mais, cette année-là, le couple déclare un revenu imposable de moins de 50 000 francs et pas de fortune.

L'année suivante (en 2013), la déclaration du couple indique toujours 50 000 francs de revenu et une fortune de 285 000 francs.

Les impôts demandent au couple des explications et de produire des documents. Ils découvrent l’attestation d’un gain d’un million. Oups.

Mauvais choix, dépendance et maladie

Suite à la découverte de l'administration vaudoise, tout se précipite pour le couple:

Monsieur avait démissionné et acheté un hôtel à l'étranger: son projet tombe à l'eau.

Monsieur se révèle dépendant au jeu. Il perd des sommes considérables.

Madame, malade, ne peut plus travailler.

Et maintenant?

Monsieur et Madame sont aujourd'hui séparés, sans emploi, à l'assistance publique et doivent 600 000 francs (en amendes, arriérés, etc.). Pour s'en sortir, et au vu de leur situation, ils réclament une remise d'impôts. Cette dernière leur a été refusée par la justice.

Elle estime, entre autres, que les deux individus devaient être traités comme n'importe quel citoyen: «Par souci d’égalité envers les autres contribuables, il nous paraît inadmissible d’accorder une remise totale». Et, même partielle a précisé, ensuite, le tribunal (jah)