Une Lausannoise tuée par un camion-poubelle

Une femme de 72 ans est morte lundi à Lausanne après avoir été heurtée par un camion-poubelle circulant sur le chemin des Aubépines.

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Une piétonne de 72 ans a perdu la vie lundi lors d'un accident impliquant un camion-poubelle à Lausanne. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette femme se trouvait à la droite du camion, lequel se déplaçait en marche avant, lorsque l'accident s'est produit.

Il a eu lieu lundi peu avant 12h30 sur le chemin des Aubépines. Malgré l'intervention rapide des secours, la piétonne, originaire d'Italie et domiciliée dans le canton de Vaud, est décédée sur place, a indiqué la police lausannoise mardi dans un communiqué.

Une collision fatale implique un camion-poubelle lausannois, en médaillon un camion-poubelle (illustration) Image: montage watson

Le Ministère public a ouvert une enquête. Le conducteur du camion-poubelle, un homme de 54 ans, originaire de Bulgarie et domicilié dans la région, a été acheminé à l'Hôtel de police, afin d'être entendu par les enquêteurs, précise encore la police. (jah/ats)