ciel couvert16°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Une Lausannoise tuée par un camion-poubelle

Une Lausannoise tuée par un camion-poubelle

Une femme de 72 ans est morte lundi à Lausanne après avoir été heurtée par un camion-poubelle circulant sur le chemin des Aubépines.
19.05.2026, 16:4519.05.2026, 16:45

Une piétonne de 72 ans a perdu la vie lundi lors d'un accident impliquant un camion-poubelle à Lausanne. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette femme se trouvait à la droite du camion, lequel se déplaçait en marche avant, lorsque l'accident s'est produit.

Il a eu lieu lundi peu avant 12h30 sur le chemin des Aubépines. Malgré l'intervention rapide des secours, la piétonne, originaire d'Italie et domiciliée dans le canton de Vaud, est décédée sur place, a indiqué la police lausannoise mardi dans un communiqué.

Une femme de 72 ans est morte lundi à Lausanne après avoir été heurtée par un camion-poubelle circulant sur le chemin des Aubépines.
Une collision fatale implique un camion-poubelle lausannois, en médaillon un camion-poubelle (illustration)Image: montage watson

Le Ministère public a ouvert une enquête. Le conducteur du camion-poubelle, un homme de 54 ans, originaire de Bulgarie et domicilié dans la région, a été acheminé à l'Hôtel de police, afin d'être entendu par les enquêteurs, précise encore la police. (jah/ats)

Thèmes
Plusieurs baigneurs ont posé sur la carcasse de la baleine à bosse Timmy
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Locataires expulsés: le proprio et l’Asloca entrent dans le dur
L'Asloca présentera ce mardi soir aux locataires en voie d'expulsion du boulevard Carl-Vogt à Genève, une ébauche d'accord élaboré avec le propriétaire, la caisse de pension bâloise PKBS.
Comme des partenaires sociaux, la caisse de pension de Bâle-Ville PKBS et l’Asloca, l’association de défense des locataires, vont travailler ensemble à la recherche de solutions pour la centaine de locataires des immeubles 35 à 43 du boulevard Carl-Vogt à Genève ayant reçu leur résiliation de bail au début de l’année. C’est le chef du Département cantonal du territoire (DT), le Vert Nicolas Walder, qui l’a annoncé lundi dans un communiqué.
L’article