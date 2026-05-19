En août 2023, un nouveau tronçon de l'A9 a été inauguré près de Gampel-Steg, dans le Haut-Valais. Il faudra toutefois encore plusieurs années avant que cette route nationale ne soit entièrement achevée. Image: KEYSTONE

Berne accuse le Valais d'avoir gaspillé des millions

Le chantier de l’A9 en Valais accumule retards et surcoûts, tandis que la Confédération dénonce une gestion cantonale trop favorable aux entreprises.

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La construction de l'A9 en Haut-Valais se transforme peu à peu en projet à plusieurs milliards. Bien que l'autoroute nationale entre Sierre et Brigue ait été décidée dès 1975 et que les travaux soient en cours depuis 1999, elle n'est toujours pas achevée à ce jour. Dans le même temps, les coûts augmentent continuellement: les 2,1 milliards de francs initialement prévus ont atteint environ 4,4 milliards en 2023. Désormais, le Contrôle fédéral des finances (CDF) table sur un coût total d'au moins 5,1 milliards de francs.

Un mémo de révision interne de l'Office fédéral des routes (Ofrou), dont le Tages-Anzeiger a eu connaissance, explique pourquoi la surveillance fédérale du projet n'a apparemment fonctionné que de manière limitée. La Confédération finance à 96% la construction de l'autoroute en Valais, ce qui lui confère la surveillance de l'opération. C'est toutefois le canton du Valais qui est responsable de la construction.

Des millions payés en trop

Selon le Tages-Anzeiger, l'Ofrou porte un regard particulièrement critique sur le projet de tunnel du Riedberg à Gampel-Steg, dans le Haut-Valais. Des réviseurs y auraient constaté 11,81 millions de francs de factures présumément surfacturées par les entreprises de construction. Au total, entre 10 et 20 millions de francs pourraient avoir été payés en trop. En outre, selon le rapport, un «très haut risque» de paiements supplémentaires encore non détectés subsisterait.

L'Ofrou critique également sévèrement, selon le journal, la direction cantonale des travaux. Celle-ci se serait, à partir de 2011, «systématiquement rangée du côté des entreprises», ce qui aurait conduit à des litiges et «à des dépenses inutiles considérables de fonds publics». Plusieurs procédures portant sur des réclamations supplémentaires liées à divers projets sont toujours en cours de négociation, selon le Tages-Anzeiger, notamment pour le tunnel du Riedberg ou les tunnels de Viège et d'Eyholz.

Des progrès dans la collaboration

Le CDF confirme lui aussi, dans son dernier rapport de fin février 2026, les problèmes liés à la construction de l'autoroute en Haut-Valais. Il estime les risques financiers pour la Confédération à 59,5 millions de francs. Simultanément, il signale des progrès: l'Ofrou serait aujourd'hui plus étroitement associé à la planification cantonale, les projets feraient l'objet d'un contrôle plus strict et des expertises externes seraient plus fréquemment sollicitées.

Tant la Confédération que le canton du Valais se disent, auprès du Tages-Anzeiger, engagés dans une collaboration améliorée et constructive. Les dossiers en suspens feraient désormais l'objet d'un traitement coordonné et documenté.

Malgré ces avancées, l'achèvement de l'A9 reste un projet de longue haleine: le dernier tronçon entre Sierre et Loèche ne devrait être inauguré qu'en 2037. Pour ce seul segment, le CDF prévoit encore des coûts d'environ 1,477 milliard de francs. (hkl)