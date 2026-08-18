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Gros accident sur l'A1: un Romand perd la vie

Le passager d'une voiture est décédé dans un accident sur l'autoroute lundi près de Gland (VD). Une enquête pénale a été ouverte.

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Un homme a perdu la vie lundi en fin d'après-midi sur l'autoroute A1, peu avant la jonction de Gland (VD). Il était le passager d'une voiture qui a fait un accident.

«Pour des raisons que l'enquête tentera d'établir, un automobiliste et ses trois passagers ont dévié sur la droite, puis heurté différents éléments avant de percuter un socle en béton et s'immobiliser entre la glissière latérale et la bande herbeuse», indique mardi la police vaudoise dans un communiqué. L'un des quatre occupants, un homme de 45 ans domicilié dans le canton de Fribourg, a perdu la vie dans cet accident

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. Il a confié les investigations aux spécialistes des unités de circulation de la gendarmerie vaudoise. (jzs/ats)