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Gros accident sur l'A1 près de Gland: un homme perd la vie

Un motocycliste perd la vie suite à une collision près d&#039;Avenches Une patrouille de policier (gendarme) du corps de gendarmerie de la Police cantonale vaudoise place un panneau police proche d&#0 ...
Image d'illustrationImage: KEYSTONE

Gros accident sur l'A1: un Romand perd la vie

Le passager d'une voiture est décédé dans un accident sur l'autoroute lundi près de Gland (VD). Une enquête pénale a été ouverte.
18.08.2026, 16:1318.08.2026, 16:16

Un homme a perdu la vie lundi en fin d'après-midi sur l'autoroute A1, peu avant la jonction de Gland (VD). Il était le passager d'une voiture qui a fait un accident.

«Pour des raisons que l'enquête tentera d'établir, un automobiliste et ses trois passagers ont dévié sur la droite, puis heurté différents éléments avant de percuter un socle en béton et s'immobiliser entre la glissière latérale et la bande herbeuse», indique mardi la police vaudoise dans un communiqué. L'un des quatre occupants, un homme de 45 ans domicilié dans le canton de Fribourg, a perdu la vie dans cet accident

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