Des cris de loup créent la panique à Yvorne

Il ajoute que ces systèmes ne sont pas utilisés en raison des nuisances ou des risques de blessures pour les animaux. Les clôtures plus dures sont également plus chères. (sas)

Les enregistrements de hurlements de loups sont diffusés à travers des haut-parleurs placés à des endroits stratégiques. Le but est d'effaroucher le gibier en imitant la présence d'un prédateur.

«Nous nous efforçons d’avoir un mode de culture toujours plus vertueux, d’éviter de recourir à des produits de synthèse. Ce système constitue une bonne alternative»

En réalité, ces enregistrements sont mis en place par des propriétaires de vignobles afin de les protéger des chevreuils et chamois. Philippe Gex, du domaine de la Pierre latine, cité par le 24 Heures, souligne que:

Plus de «Suisse»

Certains villageois d'Yvorne (VD) ont alerté la Municipalité et le garde-faune suite à des hurlements évoquant un loup. Voici ce qu'il s'est réellement passé.

En Russie, ce rocker critique Poutine et le public réagit de façon étonnante

Drame de Montreux: l’ado de 15 ans est sauvé et il a parlé à la police

Les plus lus

Pourquoi le vote sur les F-35 pourrait aussi «réjouir» Viola Amherd

Cet été, l'initiative populaire contre l'achat de l'avion de combat F-35 devrait être définitivement déposée. Une votation pourra donc être possible avant l'expiration de l'offre de contrat.

Le Conseil fédéral ne veut pas attendre. La semaine dernière, il a décidé de signer les contrats d'acquisition de l'avion de combat F-35 avec le gouvernement américain «au plus tard pour le 31 mars 2023, c'est-à-dire pendant la période de validité des offres». Et ce, malgré la récolte de signatures en cours pour l'initiative populaire «Contre le F-35» du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), du Parti socialiste (PS) et des Verts.