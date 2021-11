En Romandie, c'est le canton de... Parmelin qui parle le mieux anglais

Parmi les Romands, ce sont les Vaudois qui parlent le mieux la langue de Shakespeare. Et c'est le classement 2021 de maîtrise de l'anglais qui le révèle.

«I can english understand but je préfère répondre en français pour être plus précis» disait en 2018 notre conseiller fédéral Guy Parmelin. Cette phrase culte avait même eu les honneurs du presitgieux «New York Times». Et, contre tout attente, en Suisse romande, ce sont les Vaudois qui parleraient le mieux anglais, selon le classement 2021 de maîtrise de la langue.

La Suisse a perdu sept places dans ce classement établi chaque année par l'entreprise de formation linguistique EF. Le pays pointe désormais au 25e rang.

Zurich arrive en tête

Les Alémaniques sont de loin les plus à l'aise dans la langue de Shakespeare, ont révélé mardi les données d'EF. Les six premiers cantons du classement sont tous situés outre-Sarine. Zurich arrive en tête, devant Bâle-Ville et la Thurgovie. Le Tessin est septième. Le canton de Vaud partage la neuvième place avec Bâle-Campagne. Le top 5 des villes est:

Zurich Winterthour Bâle-Ville Berne Genève

Les personnes âgées de 31 à 40 ans sont celles qui parlent le mieux l'anglais, suivies de près par les 26-30 ans. Les plus de 40 ans ont obtenu les résultats les plus faibles.

Pourquoi la Suisse rétrograde autant?

L'indice EF n'a pas pu pointer de raison claire. Elle avance toutefois:

«Certains pays européens ont manifestement progressé plus vite»

En comparaison internationale, la Suisse a été dépassée par des pays comme:

Le Kenya

La Bulgarie

La Grèce

Les Pays-Bas obtiennent la première place du classement, devant l'Autriche et le Danemark.

Les pays anglophones pas pris en compte L'indice d'EF est basé sur les résultats de plus de deux millions de candidats à travers le monde qui ont passé le test d'anglais standard EF (EF SET) ou l'un des tests de placement de l'organisation en anglais en 2020. Il ne prend pas en compte les pays anglophones, comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni.

(hkr)