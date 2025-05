Pourquoi les CFF ont décidé de dire à nouveau «accident de personne»

Les CFF utiliseront désormais «accident de personne» pour désigner suicides ou accidents, abandonnant «événement lié à une cause externe».

Les CFF informeront à l'avenir la clientèle en utilisant l'expression «accident de personne» pour désigner les suicides ou les accidents. Au nom de la transparence, l'entreprise renonce au terme générique d'«événement lié à une cause externe». Utilisée depuis un an, cette formulation n'a pas fait ses preuves, estiment les CFF.

Les accidents de personnes sont lourds de souffrances pour les personnes concernées, pour les proches et pour les survivants, écrit la compagnie lundi. Ils sont lourds de conséquences sur le trafic ferroviaire aussi. Les accidents de personnes ne sont pas toujours des suicides, mais ils le sont souvent.

Au cours des dix dernières années, jusqu’à l’été 2024, les CFF n’ont informé du motif «accident de personne» que dans les trains et les gares directement concernés. Aucune raison n’a été indiquée dans l’horaire en ligne, ni sur les autres canaux d’information. Cela a suscité de plus en plus de questions et de réactions négatives.

Les CFF ont donc décidé d’informer de manière uniforme et transparente sur les accidents de personnes, expression qui sera utilisée sur tous leurs canaux à partir du 4 juin 2025. (jah/ats)