Une sortie en moto vire au drame pour une jeune Lausannoise

Une motocycliste de 19 ans a perdu la vie mardi après un grave accident impliquant plusieurs motos survenu la veille dans les hauts de la capitale vaudoise.

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Image d'illustration Image: Shutterstock

Une motocycliste portugaise de 19 ans a perdu la vie mardi à la suite d'un grave accident la veille impliquant plusieurs motocyclistes sur les hauts de Lausanne. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme aurait chuté après avoir perdu la maîtrise de son engin, puis un motocycliste du même groupe l'aurait percutée alors qu'elle se trouvait au sol.

L'accident est survenu lundi peu avant midi sur la route de la Salle-des-Fayards, en direction du Mont-sur-Lausanne, a indiqué mercredi la police municipale lausannoise dans un communiqué. Le groupe de motocyclistes circulait dans le sens de la montée.

Les circonstances exactes restent à éclaircir

Les secours ont rapidement prodigué les premiers soins à la victime, qui a été transportée au CHUV. Elle y est décédée le lendemain, écrit la police. Il s'agit d'une femme de 19 ans, de nationalité portugaise, domiciliée dans la région lausannoise. Le motocycliste impliqué dans la collision est un jeune homme de 16 ans, de nationalité suisse, domicilié dans la région lausannoise, toujours selon la police.

La route de la Salle-des-Fayards a été fermée à la circulation dans les deux sens lundi dès midi. Elle a été rouverte peu après 18h30.

Le Tribunal des mineurs conduit l'enquête, confiée aux spécialistes du Groupe accidents de la police municipale de Lausanne. Les circonstances exactes restent à éclaircir, est-il souligné. (jzs/ats)