L'alpiniste disparu depuis vendredi à Glaris est décédé

La police glaronnaise n'a pu que constater le décès de l'alpiniste disparu depuis vendredi (photo prétexte). Image: KEYSTONE

Un homme de 69 ans a été retrouvé mort dans une crevasse à proximité du Sandfirn, dans le canton de Glaris. Sa disparition avait été signalée vendredi matin.

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Les recherches pour retrouver un alpiniste porté disparu dans le canton de Glaris ont connu une issue tragique. L’homme de 69 ans a été retrouvé mort dans une crevasse. L’alpiniste avait quitté la veille la cabane de Planura (GL) pour une course en montagne et n’était pas revenu. Des proches avaient signalé sa disparition vendredi matin.

Une opération de recherche a alors été lancée dans la région alpine située à la frontière des cantons de Glaris et des Grisons. Les polices cantonales de Glaris, des Grisons et de Schwytz ainsi que plusieurs organisations de secours y ont participé.

Les secours ont finalement retrouvé le disparu dans le secteur du Sandfirn. La Rega a extrait la victime de la crevasse et un médecin urgentiste n’a pu que constater son décès. La victime est un homme de 69 ans domicilié dans le canton de Schwytz. Le Ministère public du canton de Glaris a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. (btr/ats)