beau temps18°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Lausanne: succès du Festival de la Cité, qui a réuni 110 000 spectateurs

Le Festival de la Cité a réuni 110 000 spectateurs à Lausanne

Des festivaliers regardent les acrobaties de &quot;How much we carry&quot; du Cirque Immersif sur la scene &quot;Le Pont Bessieres&quot; lors de la 54eme edition du Festival de la Cite ce mardi 30 jui ...
Consacré aux arts vivants, le Festival de la Cité investit chaque année le coeur de Lausanne, comme ici sur le Pont de Bessières.Image: KEYSTONE
Le Festival de la Cité se termine dimanche à Lausanne. Les organisateurs ont d'ores et déjà indiqué que la 54e édition était un succès avec un public de 110 000 personnes.
05.07.2026, 08:5905.07.2026, 08:59

Le Festival de la Cité a attiré 110 000 personnes pour sa 54e édition à Lausanne. Quelque 150 projets artistiques ont été présentés durant six jours dans la Vieille-Ville, ont communiqué dimanche les organisateurs.

Au total, plus de 200 représentations gratuites se sont tenues sur 23 scènes réparties dans la capitale vaudoise. Le budget de la manifestation s'est élevé à 2,7 millions de francs. La directrice Martine Chalverat s'est réjouie de la réponse du public:

«Le public, dans toute sa pluralité, a été au rendez-vous, ce qui nous réjouit beaucoup»

Elle a également souligné les efforts en matière d'inclusion, avec l'intégration de personnes en situation de handicap dans les équipes de bénévoles.

La programmation a mêlé concerts, arts vivants, théâtre et cirque contemporain. Parmi les 150 projets artistiques, le public a pu découvrir 27 premières suisses musicales et 29 dans le domaine des arts vivants. Le festival s'achève ce dimanche. La 55e édition est déjà agendée et se tiendra du 6 au 11 juillet 2027. (btr/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.
1 / 25
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.

Gourmet Festival: le célèbre Malakoff revisité façon street food.
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé Rollers, ce nouveau mini-golf-bar ultra kitsch à Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Quand des Suisses ont marqué l'histoire américaine
Depuis l'indépendance des Etats-Unis, des centaines de milliers de Suisses et de Suissesses ont traversé l'Atlantique pour s'y établir. Certains ont contribué à façonner l'histoire américaine, dans les affaires, la photographie, l'automobile ou la conquête spatiale.
Des centaines de milliers de Suisses et de Suissesses ont émigré aux Etats-Unis ces 250 dernières années, depuis l'indépendance américaine. Parmi eux figurent des personnalités qui ont eu ou exercent encore une influence importante. Si tous n'ont pas connu le succès, ils ont laissé une trace. Voici une liste non exhaustive.
L’article