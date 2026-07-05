Le Festival de la Cité a réuni 110 000 spectateurs à Lausanne

Consacré aux arts vivants, le Festival de la Cité investit chaque année le coeur de Lausanne, comme ici sur le Pont de Bessières. Image: KEYSTONE

Le Festival de la Cité se termine dimanche à Lausanne. Les organisateurs ont d'ores et déjà indiqué que la 54e édition était un succès avec un public de 110 000 personnes.

Plus de «Suisse»

Le Festival de la Cité a attiré 110 000 personnes pour sa 54e édition à Lausanne. Quelque 150 projets artistiques ont été présentés durant six jours dans la Vieille-Ville, ont communiqué dimanche les organisateurs.

Au total, plus de 200 représentations gratuites se sont tenues sur 23 scènes réparties dans la capitale vaudoise. Le budget de la manifestation s'est élevé à 2,7 millions de francs. La directrice Martine Chalverat s'est réjouie de la réponse du public:

«Le public, dans toute sa pluralité, a été au rendez-vous, ce qui nous réjouit beaucoup»

Elle a également souligné les efforts en matière d'inclusion, avec l'intégration de personnes en situation de handicap dans les équipes de bénévoles.

La programmation a mêlé concerts, arts vivants, théâtre et cirque contemporain. Parmi les 150 projets artistiques, le public a pu découvrir 27 premières suisses musicales et 29 dans le domaine des arts vivants. Le festival s'achève ce dimanche. La 55e édition est déjà agendée et se tiendra du 6 au 11 juillet 2027. (btr/ats)